Guerre en Ukraine : le Grand Prix de F1 de Russie 2022 officiellement annulé

C’est dans un communiqué publié ce jeudi 3 mars que l’annonce officielle a été faite. "La Formule 1 confirme qu’elle a résilié son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie. Cela signifie que la Russie n’aura plus de course à l’avenir".

La semaine passée déjà, et toujours par communiqué, la Formule 1 avait annoncé : "Le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA visite des pays du monde entier avec une vision positive pour unir les peuples, rassembler les nations. Nous observons les développements en Ukraine avec tristesse et choc et l'espoir d'un règlement rapide et pacifique de la situation actuelle".



Depuis 2014, le Grand Prix de Russie de Formule 1 était organisé au cœur du parc olympique de Sotchi sur les bords de la mer Noire.