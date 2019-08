Lewis Hamilton remporte le Grand de Hongrie

publié le 04/08/2019 à 17:45

C’est à seulement trois tours de l’arrivée et avec une stratégie de pneus gagnante du côté de l’écurie Mercedes que Lewis Hamilton a remporté ce dimanche 4 août la 12e manche du championnat du Monde 2019 qui se déroulait à Budapest.

Le Britannique, quintuple champion du Monde, était parti en 3e position et est longtemps resté derrière Max Verstappen pour finalement s’imposer pour la 81e fois de sa carrière, la huitième fois cette saison.

Avec ce nouveau succès, Lewis Hamilton s’envole un peu plus en tête du classement mondial en devançant sur la ligne d’arrivée Max Verstappen sur Red Bull Honda et les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

C’est le Français Simon Pagenaud, vainqueur des 500 milles d’Indianapolis qui a baissé le drapeau à damier au passage des pilotes.

Après avoir obtenu samedi la première pole position de sa carrière, Max Verstappen pensait pourtant remporter ce Grand Prix de Hongrie. Mais le jeune Néerlandais déjà vainqueur la semaine passée à Hockenheim lors du GP d’Allemagne après l’avoir emporté fin juin lors du GP d’Autriche n’a pas réussi a signé sa 3e victoire de la saison. Mercedes a été plus fort que l’écurie Red Bull dans la stratégie de changement de pneus.

Du côté des Français, Pierre Gasly sur sa Red Bull Honda termine 6e de ce Grand Prix mais à un tour de son coéquipier. Le Normand n’a jamais été en mesure de se mesurer avec les leaders de la course.

Pour Romain Grosjean parti en 9e position au volant de sa Haas, il n’a pas réussi a terminer la course, le Français ayant été contraint à l’abandon dans le 52e tour. Les deux Renault de Hulkenberg et Ricciardo terminent quant à elles aux 12e et 14e places.

C’est désormais la pause estivale dans ce championnat du Monde 2019. Prochain Grand Prix le 1er septembre prochain à Spa en Belgique.