publié le 30/06/2019 à 17:00

Il aura fallu attendre le neuvième Grand Prix de la saison pour voir, ce dimanche 30 juin, une voiture autre que Mercedes remporter une course lors de cette saison 2019. Et cette voiture, c'est la Red Bull Honda du Néerlandais Max Verstappen.

Parti en deuxième position derrière la Ferrari de Charles Leclerc qui a fait la quasi-totalité de la course en tête, Verstappen qui avait pourtant raté son départ remporte, comme l'an passé, le Grand Prix d'Autriche après avoir doublé le Monégasque à deux tours de la fin.

C’est la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie en 2006, avec Jenson Button, qu'un moteur Honda remporte un Grand Prix. Verstappen vainqueur, Leclerc deuxième, le podium de ce Grand Prix d’Autriche est le plus jeune de l’histoire de la F1 car ces deux pilotes n’ont que 21 ans.



Les Français en 7e et 16e position

C’est le Finlandais Valtteri Bottas qui monte sur la troisième marche et qui permet à Mercedes de marquer de nouveaux précieux points au championnat du Monde des constructeurs. Il devance Sebastian Vettel sur Ferrari et Lewis Hamilton qui, parti en 4e position, a été contraint de changer d'aileron avant à mi-course à cause d'un passage sur les vibreurs.

Sur le Red Bull Ring où a retenti l'hymne Néerlandais devant une marée orange de supporters, l'autre pilote de l’écurie, le Français Pierre Gasly ne termine que 7e à un tour de son coéquipier.

Autre déception tricolore pour Romain Grosjean. En difficulté depuis les essais et lors des qualifications, le pilote Haas n'a une nouvelle fois pas réussi à entrer dans le Top 10. Parti en 11e position, le Français termine 16e. Le prochain Grand Prix aura lieu le 14 juillet à Silverstone en Grande-Bretagne.