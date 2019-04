publié le 25/04/2019 à 16:12

Dans un début de championnat totalement dominé par Lewis Hamilton et Valterri Bottas, les deux pilotes Mercedes affichant au classement mondial déjà près de 30 points d’avance sur leur adversaires, il devient urgent d’agir chez Ferrari comme chez Red Bull-Honda.



La Scuderia va dans cette optique apporter des mises à jour à sa monoplace, qui devraient offrir à Sebastian Vettel et Charles Leclerc un regain de performance et de fiabilité qui ont manqué lors des trois premiers rendez-vous de la saison.

Mêmes préoccupations chez Red Bull où Honda poursuit son développement et utilisera à Bakou un deuxième moteur, ce qui permettra peut-être à Max Verstappen et Pierre Gasly de bien figurer sur ce circuit rapide.

Pierre Gasly "excité de retrouver ce circuit urbain"

Le Français, qui a enfin marqué des points lors du dernier Grand Prix, à Shanghai, se dit "excité de retrouver ce circuit urbain" mais se rappelle surtout que l’an passé, lors des essais et au volant de sa Toro Rosso, il avait frôlé le pire en évitant de justesse et à pleine vitesse son co-équipier Brendon Hartley.



Fort du meilleur tour en course réalisé lors du GP de Chine, le Normand a le moral regonflé à bloc pour démontrer qu’il peut hisser son niveau et marquer de précieux points pour son écurie.

La clef sera de comprendre comment faire fonctionner les pneus Romain Grosjean Partager la citation





Pour l’autre Français en piste, là aussi les résultats sont attendus. Romain Grosjean qui, il y a sept ans, avait décroché le premier podium de sa carrière (c’était le 22 avril 2012 à Bahreïn sur une Lotus) espère enfin marquer des points au championnat du monde sur un circuit "où la clef sera de comprendre comment faire fonctionner les pneus".



En effet, selon lui, "sur les pneus neufs la voiture est fantastique mais lorsque nous entrons en course nous perdons l’adhérence et les choses se compliquent un peu. C’est le problème auquel nous sommes confrontés pour le moment".

Grand Prix de Bahrein :

- Essais libres vendredi 26 avril de 11h à 16h30 (heure française)

- Qualifications samedi 27 avril de 15h à 16h

- Course dimanche 28 avril à 14h10