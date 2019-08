publié le 03/08/2019 à 16:37

Après avoir été en Espagne en 2016 et à 18 ans et 227 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen a obtenu ce samedi 3 août à Budapest la première pole position de sa carrière en 92 Grand Prix.

Le pilote Red Bull Honda, âgé de 21 ans et déjà vainqueur la semaine passée du GP d'Allemagne (son 7e succès en F1), poursuit donc sa fulgurante ascension puisqu'il devient en Hongrie le 100e poleman de l'histoire de la F1.

Max Verstappen, qui a par ailleurs battu le record de la piste en 1'14''572''', s'élancera devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton auteurs des 2e et 3e temps.

Le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari, qui était sorti de piste et qui avait brisé son aileron lors de la Q1, décroche le 4e chrono devant son co-équipier, l'Allemand Sebastian Vettel. À Budapest, Pierre Gasly et sa Red Bull Honda a réalisé le 6e temps.

2 Français dans le top 10 de la séance de qualification

Les deux Français sont entrés, ce samedi, dans le top 10 de la séance de qualification du Grand Prix de Hongrie puisque Romain Grosjean, qui retrouve peu à peu des couleurs après un début de saison difficile, s'élancera en 9e position au volant de sa Haas à moteur Ferrari.

Du côté des Renault, la séance de qualification n'a pas été à la hauteur des ambitions puisque les deux pilotes de l'écurie française partiront à la 11e place pour Niko Hulkenberg et à la 18e place pour Daniel Ricciardo, très en colère après avoir vu son élan coupé dans le dernier tour de sa qualification.

Le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné dimanche 4 août à 15h10 heure française.