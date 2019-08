Mick Schumacher remporte son premier Grand Prix de Formule 2

publié le 04/08/2019 à 13:15

Tout ému, Mick Schumacher, 20 ans est monté sur la première marche du podium ce dimanche 4 août à Budapest. C’est une grande première puisque c’est la première course de Formule 2 qu’il remporte cette saison, lui qui vient seulement d’arriver dans cette catégorie après son titre de champion d’Europe de Formule 3 l’an passé.

Le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1, s’était élancé en pole position et a passé les 28 tours de ce Grand Prix en tête au volant de sa Prema. C’est déjà sur ce circuit du Hungaroring qu'il avait obtenu son premier podium de l'année l’an passé en Formule 3 avant de décrocher sa première victoire quelques semaines plus tard sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique.



Le jeune pilote allemand qui a intégré en début de saison 2019 la Ferrari Driver Academy avait par ailleurs participé à deux journées d’essais sur des Formule 1 en marge du Grand Prix de Bahreïn où il avait conduit successivement la Ferrari SF90 puis l'Alfa Romeo C38.



La semaine passée en préambule au Grand Prix d’Allemagne, le jeune prodige avait rendu hommage à son père en effectuant un tour de piste sur le circuit d’Hockenheim au volant de la Ferrari sur laquelle son père avait obtenu son septième et dernier sacre mondial en 2004.