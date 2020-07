publié le 08/07/2020 à 15:49

C'est une annonce qui n'a pas manqué de faire du bruit dans le monde de la Formule 1, ce mardi 7 juillet. Fernando Alonso fera son grand retour lors de la saison 2021, dans l’écurie Renault F1, aux côtés du Français Esteban Ocon, après le départ de l’Australien Daniel Ricciardo à l’issue de la saison 2020.

Le pilote espagnol revient donc dans l'écurie qui l'a révélé au grand public. "Renault est ma famille, mes plus beaux souvenirs de Formule 1 avec mes deux titres de champion du monde (2005 et 2006), mais je regarde maintenant vers l’avenir" a expliqué Fernando Alonso, ému de retrouver un volant sur la grille de départ. "C’est une grande fierté et avec une immense émotion je retourne dans l’équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne maintenant l’occasion de revenir au plus haut niveau" se réjouit le Taureau des Asturies.

L'écurie française a donc fait le choix de l'expérience pour espérer rivaliser avec les mastodontes que sont Mercedes et Ferrari et Fernando Alonso s'est montré confiant avant d'aborder cette nouvelle page de sa carrière : "Leurs progrès cet hiver donnent de la crédibilité aux objectifs de la saison 2022 et je partagerai toute mon expérience de course avec tous, des ingénieurs aux mécaniciens et à mes coéquipiers. L'équipe veut et a les moyens de remonter sur le podium, comme moi"

32 victoires en Grand Prix et double vainqueur des 24h du Mans

Avec 314 départs en Grand Prix, 32 victoires et 97 podiums, Fernando Alonso est l'un des plus grands pilotes du début du siècle. Compte tenu du lien historique et émotionnel fort entre l'équipe et Fernando Alonso, cette décision est à la fois audacieuse et significative pour l'avenir.

"La signature de Fernando Alonso s’inscrit dans le plan du Groupe Renault de poursuivre son engagement en F1 et de revenir en tête du peloton" indique Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing . "Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif mais aussi pour la marque à laquelle il est très attaché. Aux côtés d'Esteban, sa mission sera d'aider le Renault DP World F1 Team à préparer la saison 2022 dans les meilleures conditions possibles" a poursuivi Cyril Abiteboul.

A bientôt 39 ans, Fernando Alonso avait quitté le monde de la Formule 1 à la fin de la saison 2018 alors qu’il était chez McLaren. Depuis, il s’était illustré en reportant par deux fois, en 2018 et 2019 les 24 heures du Mans avec Toyota, marque avec laquelle il a également participé au Dakar 2020 qu'il a terminé à la 13éme place. Il fut également le premier Espagnol, en 2005, a remporté le championnat du Monde de Formule 1 et c’est également lui qui a offert à Renault sa dernière victoire en Formule 1, le 8 octobre 2006 à Suzuka au Japon