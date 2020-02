500 miles d'Indianapolis : l'Espagnol Fernando Alonso sera au départ

publié le 26/02/2020 à 11:19

Fernando Alonso repart pour un tour. Après son cuisant échec subi l’an passé sur le circuit de l’Indiana où il n’avait pas passé le stade des qualifications, le privant ainsi d’une participation à la 103ème édition remportée par le Français Simon Pagenaud, le pilote espagnol sera de nouveau au départ des 500 Miles d'Indianapolis, le dimanche 24 mai prochain.

Le double champion du monde de Formule 1 conduira la McLaren SP Chevrolet n°66 du team Arrow McLaren SP, qui alignera trois voitures au départ de cette 104ème édition. Champion du monde d'endurance, double vainqueur des 24 Heures du Mans et vainqueur des 24 Heures de Daytona, Fernando Alonso avait déjà tenté de remporter cette course mythique en 2017 mais il avait été contraint à l’abandon après 27 tours.

Désormais âgé de 38 ans, le Taureau des Asturies est toujours en quête du prestigieux "Triple Crown" du sport automobile. Une triple couronne, avec des victoires au Grand Prix de Monaco, aux 24 Heures du Mans et à Indianapolis, que seul le Britannique Graham Hill à décrocher, en 1972.

"Je suis un coureur et l'Indy 500 est la plus grande course du monde" explique l’Espagnol dans un communiqué. "J'ai le plus grand respect pour cette course et tous ceux qui y participent et tout ce que je veux faire, c'est courir contre eux et faire de mon mieux, comme toujours. L'équipe a des gens expérimentés et je suis convaincu que nous pouvons être compétitifs" a-t-il également fait savoir.