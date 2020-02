Formule 1 : Pierre Gasly veut franchir un cap en 2020

publié le 24/02/2020 à 14:54

Depuis quelques jours à Barcelone pour les essais de pré-saison, Pierre Gasly peaufine sa préparation à l’aube de sa troisième année parmi l’élite du sport automobile. 7e au classement mondial des pilotes à l’issue des 21 Grands Prix de Formule 1 disputés en 2019, le Normand conjure désormais une année moins délicate que la précédente, où il fut rétrogradé chez Toro Rosso après avoir débuté l’exercice chez Red Bull.

"J’ai certainement eu une part de responsabilité, comme eux, souligne-t-il. Mais ce qui s’est dit, ce qui s’est passé, cela reste entre l’équipe et moi. Ce qui est sur, c’est que ce fut six mois dans ma carrière qui ont été frustrants, mais j’ai beaucoup appris pour ne pas que ça recommence dans l’avenir".

Une maxime que le pilote de 24 ans a d’ailleurs appliqué dès lors qu’il est monté dans la Toro Rosso. En novembre dernier il a terminé 2e du Grand Prix du Brésil devant Lewis Hamilton, devenant ainsi à 23 ans et 9 mois le plus jeune français à monter sur un podium de F1. "C’était un moment extraordinaire et surtout fort en émotion après cette saison sportive compliquée mais surtout après la perte de mon ami Anthoine Hubert (décédé en août dernier lors du Grand Prix de F2 de Spa, ndlr)".

Toro Rosso rebaptisée Scuderia AlphaTauri, c’est une nouvelle aventure qui débute pour Pierre Gasly, qui découvre depuis la semaine passée l’AT01 sur le tracé catalan. "C'est une évolution de la Toro Rosso STR15 de l'année dernière et, c’est clair, il y a de nettes améliorations. J'ai déjà un bon feeling avec la voiture. De toute façon, depuis ma première saison en karting à l’âge de 9 ans jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours été compétitif. Alors avec l’équipe qui est bien motivée, avec une vraie dynamique, une vraie énergie, nous avons tout pour faire mieux que l’an passé".

Dans cette optique, Pierre Gasly s’est préparé comme un forcené durant toute l’inter-saison grâce à son coach, le Finlandais Pyri Salmela. "Cela fait trois ans qu’on travaille ensemble, il m’apporte beaucoup. Et cette année, il m’a équipé d’une bague connectée qui traque mon sommeil, qui prend mon rythme cardiaque et mon pouls pendant la nuit. Ça lui permet de voir comment je récupère, et ensuite il adapte sa préparation en fonction des données récoltées pendant mon sommeil. Ça va beaucoup nous aider avec les décalages horaires à venir".

La saison 2020 de Formule 1 débute le dimanche 15 mars en Australie, à Melbourne.