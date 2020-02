publié le 12/02/2020 à 20:41

Le 15 mars prochain, Esteban Ocon, pilote de Formule 1 chez Renault, sera sur la ligne de départ du Grand Prix d’Australie, premier rendez-vous de la saison. "Cet hiver a été chargé de préparation et d’intégration au sein de l’équipe mais je me sens prêt et j’ai hâte de commencer les tests à Barcelone, et bien sûr, la première course", a assuré le jeune pilote de 23 ans au micro de RTL Soir, mardi 12 février.

Esteban Ocon a signé deux saisons chez Renault et rêve toujours de devenir champion du monde. Il rappelle toutefois que "ce n’est pas l’objectif de cette année, parce que la voiture n’en sera pas capable". "L’équipe veut revenir à un meilleur niveau et cette année, on reste sur des objectifs de progression : le but étant de faire beaucoup mieux que l’année dernière", précise le jeune pilote. Pour cette saison, il espère décrocher "au moins un podium".

Tous mes efforts ont payé puisque je suis de retour Esteban Ocon sur RTL, mardi 12 février





Le jeune pilote revient après son éviction, fin 2018, de Force India. Il rappelle combien il a été difficile "de ne pas rouler toute l’année" et s'enthousiasme de reprendre les compétitions : "toutes les équipes ont pu voir tous les efforts que j’ai fournis et ces efforts ont payé puisque je suis de retour".



Esteban Ocon a été particulièrement marqué par l'ère Schumacher, pilote qu'il considère comme son "idole" et rêve "depuis tout petit de devenir pilote de Formule 1". Conscient des risques du métier, il préfère ne pas y penser : "Si on commence à avoir peur, il vaut mieux prendre sa retraite. On pense juste au plaisir de rouler dans les plus belles voitures du monde".



Le jeune pilote pourra d'ores et déjà réaliser l'un de ses rêves : celui de faire un Grand Prix français. En effet, on le retrouvera sur la ligne de départ du Grand Prix au Castellet qui se déroulera du 26 au 28 juin 2020.