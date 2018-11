publié le 12/11/2018 à 13:51

Drôle d'ambiance après l'arrivée du Grand Prix du Brésil à Interlagos entre les célébrations dans le clan Mercedes, tout à sa joie d'un cinquième doublé consécutif championnat des pilotes et championnat des constructeurs, et le coup de sang de Max Verstappen, hors de lui après sa 2e place derrière Lewis Hamilton.



Une fois sorti de sa monoplace, le jeune Néerlandais de l'écurie Red Bull (21 ans) s'est rapidement rué vers Esteban Ocon (Force India, 22 ans). Le fils de l'ancien pilote Jos Verstappen a poussé le Français à plusieurs reprises, une scène qui a valu à Verstappen d'être condamné à "deux jours de service public" (sorte de travail d'intérêt général) après convocation et audition par les commissaires de course.

5e sur la grille de départ, Verstappen a animé les 10 premiers tours de course lors desquels il a passé les Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Allemand Sebastian Vettel, puis la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas. Parti en pole, Hamilton a souffert, même après avoir chaussé des pneus medium, et a laissé le commandement à Verstappen.

Le Français était retardataire

Le pilote néerlandais s'est installé confortablement en tête et semblait proche de gagner pour la 2e fois d'affilée après son succès au Mexique. Mais au 43e tour, il a été accroché par Ocon, qui l'a attaqué au 2e virage à l'extérieur dans le "S" de Senna malgré un tour de retard. "Être harponné comme ça, je n'ai pas de mots", a déploré Verstappen après l'arrivée. "L'équipe avait la meilleure stratégie et nous aurions dû gagner".



Ocon, qui a expliqué à son équipe qu'il ne se sentait pas fautif, a paru surpris par la réaction de son ancien rival en F3 il y a quatre ans. "J'avais plus de vitesse en sortant des stands et je me suis dit que j'allais le doubler pour reprendre mon tour de retard", a tenté d'expliquer le pilote de Racing Point Force India, peut-être sous pression car il n'a quasiment plus aucune chance de conduire en F1 l'an prochain.