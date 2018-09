Formule 1 : le Monégasque Charles Leclerc remplace Kimi Räikkönen chez Ferrari

publié le 11/09/2018 à 11:28

C’est par une valse de communiqués et à quelques jours du Grand Prix de Singapour que le marché des transferts de Formule 1 s’est animé, mardi 11 septembre. Il y a d’abord eu celui provenant de Ferrari annonçant le départ de Kimi Räikkönen à la fin de la saison 2018. "Au cours de ces années, la contribution de Kimi à l’équipe, à la fois en tant que pilote et en raison de ses qualités humaines, a été fondamentale, écrit de la firme de Maranello. Il a joué un rôle décisif dans la croissance de l’équipe et a toujours été un excellent joueur d’équipe. En tant que champion du monde de Scuderia Ferrari, il fera toujours partie de l’histoire et de la famille de l’équipe. Nous remercions Kimi pour tout cela et lui souhaitons, à lui et à sa famille, un avenir prospère".



Dans la foulée, Ferrari a annoncé dans un bref communiqué l’arrivée de Charles Leclerc aux côtés de Sebastian Vettel pour la saison 2019. Le jeune pilote monégasque de 20 ans, arrivé en Formule 1 cette saison chez Sauber après avoir été champion du monde de GP3 et de Formule 2, a vite réagi sur son compte Twitter. "Je serai éternellement reconnaissant à la Scuderia Ferrari pour l'opportunité donnée, à Nicolas Todt qui me soutient depuis 2011, à ma famille et à une personne qui ne fait plus partie de ce monde mais à qui je dois tout de ce qui m'arrive, Papa, à Jules (Bianchi, ndlr), merci pour toutes les choses que tu m'as apprises, nous ne t'oublierons jamais, et à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi".

Räikkönen chez Sauber

"Je travaillerai plus que jamais pour ne pas vous décevoir, poursuit Charles Leclerc. Mais d'abord, il y a une saison pour finir avec une équipe incroyable qui m'a donné l'opportunité de me battre et de montrer mon potentiel". Charles Leclerc pilotera donc une Ferrari la saison prochaine à la place de Räikkönen, qui remplacera le Monégasque chez Sauber, où il a signé pour les deux prochaines saisons. Le pilote finlandais âgé de 38 ans a passé huit saisons chez Ferrari et avait été sacré champion du monde de Formule 1 en 2007.

Avant le Grand Prix de Singapour, qui doit se disputer dimanche 16 septembre, Kimi Räikkönen est 3e du championnat du monde des pilotes derrière le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et son co-équipier de Ferrari, l’Allemand Sebastian Vettel. Charles Leclerc est 15e.