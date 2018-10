publié le 28/10/2018 à 22:03

Comme l’an passé, c’est sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez que Lewis Hamilton est sacré champion du Monde de Formule 1, entrant encore un peu plus dans la légende du sport automobile puisqu’avec cette 5ème couronne il est désormais l’égal de l’Argentin Juan Manuel Fangio.



À 33 ans et avec désormais cinq titres mondiaux (2008, 2014, 2015, 2017 et 2018), le pilote Mercedes se rapproche désormais de l'Allemand Michael Schumacher, pilote le plus titré de l'histoire avec sept titres conquis entre 1994 et 2004. Pourtant, Lewis Hamilton n’a pas brillé lors de ce 19e Grand Prix de la saison, qu’il termine à la 4e place après avoir eu bien des soucis avec ses pneumatiques tout au long de la course.

Hamilton avait trop d'avance au championnat

C’est le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull qui l’emporte et qui signe sa 2e victoire de la saison après celle obtenue en Autriche. Red Bull a longtemps cru au doublé mais Daniel Ricciardo (auteur de la pole position) a été contraint à l’abandon sur casse moteur à neuf tours de l’arrivée alors qu’il était 2e du Grand Prix. C’est finalement Sebastian Vettel (Ferrari) qui monte sur la 2e marche du podium, juste devant l’autre Ferrari de Kimi Räikkönen.

C’est donc grâce à sa confortable avance sur Vettel au classement général qu’Hamilton décroche sa 5e couronne. Né à Stevenage, ville de l'est de l'Angleterre, Lewis Hamilton a, comme de nombreux pilotes de Formule 1, débuté en karting où, à l’âge de neuf ans, il remporta son premier championnat national. Passé par la Formule Renault, la Formule 3, le GP2, il est entré en F1 en 2007 et fut sacré en 2008 plus jeune champion du monde de l'histoire de la discipline à 23 ans, 9 mois et 26 jours.

Les Français à la peine

Lors de ce 19e Grand Prix de la saison, les trois Français n’ont pas été à la fête. Parti en dernière position après avoir été pénalisé pour des changements sur le moteur Honda de sa Toro Rosso, Pierre Gasly termine tout de même à une très belle 10e place. Romain Grosjean, parti en 19e position après sa pénalité de trois places suite à son accident à Austin, n’a pu faire mieux qu’une 16e place au volant de sa Haas.



Quant à Esteban Ocon (Force India), parti 11e, il a dû rentrer au stand dès la fin du 1er tour pour changer son aileron avant endommagé après avoir percuté l’arrière de la Renault d’Hulkenberg. Le Normand termine 11e. Prochain Grand Prix le 18 novembre au Brésil.

Les classements du championnat du monde :

Classement des pilotes :



1. Lewis Hamilton (GBR) 358 pts (CHAMPION)

2. Sebastian Vettel (GER) 294

3. Kimi Räikkönen (FIN) 236

4. Valtteri Bottas (FIN) 227

5. Max Verstappen (NED) 216

6. Daniel Ricciardo (AUS) 146

7. Nico Hülkenberg (GER) 69

8. Sergio Pérez (MEX) 57

9. Kevin Magnussen (DEN) 53

10. Fernando Alonso (ESP) 50

11. Esteban Ocon (FRA) 49

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 45

13. Romain Grosjean (FRA) 31

14. Pierre Gasly (FRA) 29

15. Charles Leclerc (MON) 27

16. Stoffel Vandoorne (BEL) 12

17. Marcus Ericsson (SWE) 9

18. Lance Stroll (CAN) 6

19. Brendon Hartley (NZL) 4

20. Sergey Sirotkin (RUS) 1



Classement des constructeurs :



1. Mercedes 585 pts

2. Ferrari 530

3. Red Bull 362

4. Renault 114

5. Haas 84

6. McLaren-Renault 62

7. Force India 47

8. Sauber 36

9. Toro Rosso-Honda 33

10. Williams 7