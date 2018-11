publié le 26/11/2018 à 10:39

Romain Pilliard, l’un des six Ultime au départ de cette Route du Rhum, a coupé la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre lundi 26 novembre à 9h08 heure de Paris, après 21 jours et 19 heures de traversée à la barre de son trimaran "Remade - Use it again !". 4e de la catégorie Ultime, il est arrivé avec un écart de 14 jours et 4 heures sur Francis Joyon, vainqueur de cette 11e édition.



Lors des premiers jours de course, Romain Pilliard avait été contraint de se dérouter vers La Corogne afin de réparer son bateau endommagé au niveau de la grand-voile. Marin amateur, il avait pris le 4 novembre dernier depuis Saint-Malo le départ de sa première Route du Rhum sur l’ancien trimaran "Castorama" d’Ellen Mac Arthur, avec lequel elle avait battu le record autour du monde en solitaire en 2005.

Ce trimaran qui avait passé six ans à quai à Brest avait été remis en état et rénové avec des matériaux issus de la transformation ou du recyclage de matériel obsolète. Voilà pourquoi ce bateau a été baptisé "Use it again !" (l'utiliser à nouveau), nom auquel c’est ajouté le nom du sponsor, "Remade", entreprise elle aussi spécialisée dans le recyclage.

En ce lundi 26 novembre et 21 jours après le coup d’envoi de cette 11e édition donné depuis la cité corsaire, il reste encore 33 bateaux en course sur les 123 qui étaient au départ.