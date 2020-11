Automobile : Bugatti dévoile "la Bolide", son nouveau coupé de 1.850 chevaux

publié le 14/11/2020 à 09:25

Voyage à bord d'une voiture ahurissante baptisée "La bolide". Elle est fabriquée en France, en Alsace, par une marque prestigieuse : Bugatti. Le constructeur automobile dévoile à travers une vidéo la voiture qui va selon lui "procurer la plus grande sensation jamais atteinte".

Il s'agit d'un coupé avec un moteur satanique de 1.850 chevaux qui nécessite un carburant spécial pour un poids plume de 1.240 kilos, c'est-à-dire seulement le poids d'une Peugeot 308, et cela grâce à ses matériaux.

Le responsable de la recherche et du développement de Bugatti explique que les pièces sont en titane et la carrosserie en fibre de carbone. Une légèreté qui donne un poids-puissance inégalé. Résultat, on passe de 0 à 100 km/h en un peu plus de deux secondes. En 4,36 secondes, vous atteignez les 200 km/h.

Une voiture qui n'est évidemment pas faite vous faire vos courses, mais est un bolide de course. Les ingénieurs de la marque ont ainsi calculé que le modèle serait capable de rouler au Mans sept secondes plus vite que certains prototypes. C'est quasiment une Formule 1, avec une vitesse de pointe de plus de 500 km/h. Cela en ferait le véhicule le plus rapide au monde, mais seulement sur circuit, évidemment.