F1 : Mick Schumacher va participer aux essais libres en Allemagne

publié le 29/09/2020 à 15:42

Après sa victoire le week-end dernier sur le circuit de Sotchi lors de la course de Formule 2, victoire qui le propulse en tête du championnat du monde, Mick Schumacher va faire ses premiers essais officiels en Formule 1 en Allemagne, au volant d’une des deux monoplaces de l’écurie Alfa Romeo.

Membre de la "Ferrari Driver Academy", le fils de Michael Schumacher (21 ans) a, suite à cette annonce venue de Maranello, immédiatement exprimé sa joie sur les réseaux sociaux : "Ma première participation à un week-end de F1 aura lieu au Nürburgring la semaine prochaine. Super content et j'ai hâte de conduire devant mon public. Un grand merci à la 'Ferrari Driver Academy', à la Scuderia Ferrari et à Alfa Romeo Racing pour cette opportunité !"

Outre Mick Schumacher, ce sont deux autres pensionnaires de la "Ferrari Driver Academy", le Britannique Callum Ilott et le Russe Robert Shwartzman, qui participeront également pour la toute première fois aux séances d’essais d'un Grand Prix de Formule 1. Schumacher et Ilott, actuellement en tête du classement du championnat de Formule 2, seront les premiers et conduiront en essais libres 1 au Grand Prix de l'Eifel, le vendredi 9 octobre au Nürburgring.

Test sur la Ferrari de 2018 mercredi

Mick conduira une Alfa Romeo Racing C39 et Callum une Haas VF-20. Robert, actuellement 5e en Formule 2, aura sa chance lors de la finale du championnat 2020 à Abu Dhabi. En prévision de leurs débuts en Formule 1, les trois pilotes de la "FDA" se testeront mercredi 30 septembre sur le circuit de Fiorano, au volant d'une SF71H, la voiture de Formule 1 avec laquelle la Scuderia Ferrari a couru lors de la saison 2018.

Ce sera une journée importante pour eux, une nouvelle étape dans le projet "RoadtoF1", visant à offrir aux pilotes de l’Académie la meilleure préparation possible avant un début en Formule 1.