Formule 1 : le calendrier 2021 dévoilé avec le Grand Prix de France fin juin

Si la pandémie de coronavirus ne vient pas annuler comme ce fut le cas cette saison une bonne partie des rendez-vous, la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1 comportera 23 dates de mars à décembre. C’est un record. Comme chaque année, c’est le Grand Prix d'Australie qui ouvrira le bal, le 21 mars à Melbourne, suivi des Grand Prix de Bahreïn et de Chine.

La session européenne débutera en Espagne le 9 mai. Le Grand Prix de France est programmé sur le circuit Paul-Ricard du Castellet le 27 juin. À noter l’arrivée en 2021 d’un Grand Prix en Arabie Saoudite, à Jeddah, et la disparition du GP du Vietnam. Le GP du Brésil, sur le circuit d’Interlagos à Sao Paulo, est pour l’instant en sursis. Aucun des Grands Prix qui avaient été retenus cette année pour "enrichir" la saison n’a été conservé, comme celui du Portugal ou d’Imola.

"Nous avons prouvé que nous pouvons voyager et organiser nos courses en toute sécurité", assure Chase Carey, le patron de la F1. "En fait, de nombreux hôtes veulent utiliser notre événement comme une plate-forme pour montrer au monde qu'ils avancent. Nous sommes ravis de voir l'Arabie saoudite faire partie du calendrier et nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée de retourner sur les lieux où nous espérions courir en 2020".

Probablement plus que deux pilotes français

Du côté des pilotes, il n'y aura probablement plus que deux Français en F1 la saison prochaine : Esteban Ocon chez Alpine (ex Renault) et Pierre Gasly chez Alpha Tauri. Romain Grosjean n’a en effet pas été retenu chez Haas et n’a à ce jour pas trouvé d’écurie pour l’accueillir.

Daniel Ricciardo quittera Renault pour rejoindre McLaren. Il remplace Carlos Sainz, recruté par Ferrari, qui se sépare de Sebastian Vettel. L'Allemand va tenter de rebondir chez Aston Martin. Enfin, et parmi les transferts les plus notables, cette nouvelle saison sera marquée par le retour d’un ancien champion du monde, l’Espagnol Fernando Alonso, chez Alpine.