David, Martins, Pourchaire, Pin... La relève française arrive

publié le 10/12/2020 à 12:14

Avec la fin de carrière de Romain Grosjean, il ne restera que deux Français l’an prochain en Formule 1 : Esteban Ocon chez Alpine F1 Team et Pierre Gasly chez Alpha Tauri.

Pour en arriver là, ces deux pilotes sont passés par le karting, la monoplace et par toutes les catégories qui mènent à l’élite. C’est dans celles-ci que ces quatre jeunes tricolores vont devoir briller s’ils veulent, comme leurs ainés, accéder à leur rêve.

Le plus jeune d’entre eux s’appelle Hadrien David. Il a 16 ans, il a découvert le karting à huit ans, a intégré la Renault Sport Academy au début de cette année 2020 où il a roulé dans le championnat Formula Renault Eurocup concluant sa saison à la 10ème place. Mais l’adolescent originaire de Royan a surtout été en 2019, le plus jeune pilote de l’histoire à être sacré Champion de France F4, à seulement 15 ans. Aujourd’hui dans le programme de formation de l’écurie Renault, il pourrait, comme Romain Grosjean, Charles Pic et Esteban Ocon l’ont fait avant lui, rejoindre la Formule 1 d’ici quelques années s’il poursuit son impressionnante progression.

Victor Martins a 19 ans. Le pilote de l’écurie ART Grand Prix vient de remporter l’édition 2020 de la Formule Renault Eurocup devant le Brésilien Caïo Collet. Vainqueur de 7 des 20 courses programmées cette année, le Francilien est également monté sur le podium à huit prises avec cinq deuxièmes places et une troisième place. L’an prochain il franchira un palier et évoluera en Formule 3.

Dans l'antichambre de la F1

C’est justement dans cette catégorie qu’a brillé Théo Pourchaire. Agé seulement de 17 ans, il vient d’être sacré vice-champion du monde de F3 pour sa première saison dans cette catégorie. Originaire de Grasse, issu comme toutes ces jeunes pousses du karting, il est aussi devenu le 5 juillet dernier lors du Grand Prix d’Autriche, plus jeune vainqueur d'une course de F3 à 16 ans, 10 mois et 27 jours. Après avoir fait les 6 et 7 décembre ses grands débuts en Formule 2 à Bahreïn, il pilotera l’an prochain dans l’antichambre de la Formule 1.

Enfin Doriane Pin, 16 ans elle aussi, vient de vivre une saison 2020 tout à fait exceptionnelle. Championne de France de karting 2019, elle vient d’être sacrée vice-championne Junior de la Renault Clio Cup sur le circuit du Castellet au terme d’une saison où elle est montée cinq fois sur le podium en six courses. Mais la petite francilienne va surtout du 11 au 15 janvier prochain participer à l’ultime test pour intégrer la prestigieuse "Ferrari Driver Academy", test qui devait se dérouler début novembre mais finalement ajourné à cause de la pandémie.

Sur le mythique circuit de Maranello, elle sera opposée aux Brésiliennes Julia Ayoub et Antonella Bassani et à la Néerlandaise Maya Weug, avec pour la gagnante un contrat professionnel d’un an au sein de la "Ferrari Driver Academy", qui depuis une dizaine d’années à permis à Jules Bianchi, Lance Stroll, Sergio Perez, Charles Leclerc et Mick Schumacher d’accéder à la Formule 1.