publié le 06/12/2020 à 17:10

Romain Grosjean ne pourra pas, comme il l’avait espéré, participer au dernier Grand Prix de la saison. Le pilote français a confirmé la fin de sa carrière automobile dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Brûlé aux mains lors de son accident au Grand Prix de Bahreïn dimanche 29 novembre, Romain Grosjean ne concourra pas à la dernière course de la saison.

"On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention (...) C'est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux", a expliqué le pilote.

Il avait déjà déclaré forfait pour le grand prix de Sakhir dimanche 6 décembre, le pilote manquera donc deux courses consécutives. Le sportif de 34 ans, ancien de l'écurie Renault, va retourner en Suisse pour poursuivre ses soins et sa convalescence aux côtés de ses proches.

Des nouvelles pour vous ❤ pic.twitter.com/bj1UvNL0V8 — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 6, 2020