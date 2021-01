publié le 27/01/2021 à 13:11

Charlie Dalin dès sa première participation ? Boris Herrmann pour la première victoire d'un skipper non Français ? Yannick Bestaven, 5e à l'entrée du sprint final mais finalement vainqueur grâce aux 10 heures et 15 minutes qui seront débitées à son temps en raison de sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre ?

La victoire sur le 9e Vendée Globe va sans doute se jouer entre ses trois hommes là, même s'ils sont cinq dans un mouchoir de poche après 80 jours de course avec Louis Burton et Thomas Ruyant. Selon les estimations de la direction de course, c'est Charlie Dalin qui devrait franchir en 1er la ligne d'arrivée virtuelle au large des Sables d'Olonne, mercredi 27 vers 20h, suivi quatre heures plus tard par Louis Burton.

Dans le détail, et sans compter d'éventuelles avaries et/ou de changements de météo, Dalin est attendu entre 19h00 et 20h00. Burton ("Bureau Vallée 2") devrait couper la ligne entre 23h00 et 01h00, Boris Herrmann ("Sea Explorer") entre 01h00 et 02h00, Thomas Ruyant ("LinkedOut") entre 03h00 et 05h00 et Yannick Bestaven ("Maître CoQ IV") entre 03h30 et 05h30.

Bestaven a priori le mieux placé

De ces cinq-là, deux bénéficient donc de compensation : le temps final de l'Allemand Herrmann sera crédité de 6 heures, celui de Bestaven de 10 heures et 15 minutes. Si le scénario envisagé se confirme, ce dernier pourrait donc remporter le Vendée Globe d'un souffle. Le vainqueur ne sera désigné qu'après le passage de ligne du dernier skipper ayant des compensations horaires, en l'occurrence Jean Le Cam (8e).

Après le passage de ligne les marins doivent remonter le chenal pour rentrer au port mais en raison de la marée, les bateaux seront bloqués en mer de 19h à 1h du matin puis de 8h à 14h jeudi 28 décembre. L'arrivée se fera à huis clos mais une haie d'honneur composée de 300 bénévoles, masqués et distants de 4 mètres les uns des autres, sera formée le long du chenal.