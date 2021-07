Tadej Pogacar va-t-il un peu plus écœurer ses adversaires ? L'un d'eux peut-il se rebeller pour relancer le suspense ? Avant la première journée de repos et au lendemain de la prise de pouvoir fracassante du jeune tenant du titre slovène (22 ans) se dresse la première arrivée au sommet de cette 108e édition.

L'arrivée à Tignes est jugée au terme d'une montée finale de 21 km à 5,6% de pente moyenne, classée en 1re catégorie. Mais le menu est copieux en amont sur 144,9 km avec notamment le col des Saisies (1re catégorie, 9,4 km à 6,2%) puis l'enchaînement du col du Pré (hors catégorie, 12,6 km à 7,7%) et du Cormet de Roselend (2e catégorie, 5,7 km à 6,5%).

Pogacar possède 1'48" d'avance sur son dauphin Wout Van Aert. Alexey Lutsenko est 3e à 4'38". Suivent Rigoberto Uran à 4'46", Jonas Vingegaard à 5', Richard Carapaz à 5'01", Wilco Kelderman à 5'13", Enric Mas à 5'15", David Gaudu, 9e, à 5'52" et Pello Bilbao à 6'41".

Tour de France 2021 : le profil de la 9e étape Crédit : Sophie RAMIS, Cléa PÉCULIER / AFP

Le film de la 9e étape :

14h18 - Le rythme s'accélère et le peloton de tête perd quelques unités.



14h15 - L'écart se creuse doucement. 3' entre le premier groupe et le peloton maillot jaune.



14h12 - Les hommes de tête entament l'ascension du col des Saisies.

14h08 - Colbrelli prend quelques longueurs d'avance sur le reste des échappés.



14h04 - Le groupe Colbrelli-Alaphilippe est revenu sur la tête de course. 18 secondes d'avance sur un deuxième groupe, 1'44" sur le peloton maillot jaune. L'Italien s'et imposé au sprint intermédiaire.



13h56 - Higuita rejoint Colbrelli et Perez à l'avant. 39 secondes de marge sur le peloton maillot jaune.



13h51 - Nouveau duo en tête de course : l'Italien Colbrelli et le Français Perez.

13h46 - Le groupe Alaphilippe s'est détaché du peloton et est revenu sur le duo de tête.

13h42 - Dan Martin accompagne désormais Pierre Latour en tête de course. Les deux hommes ont creusé un petit écart. Grosse bataille derrière pour tenter de sortir du peloton, avec notamment Alaphilippe encore à la manœuvre.

13h39 - Ballerini et Sweeny repris avant le sommet de la côte de Domancy. C'est Pierre Latour qui vient prendre 2 points devant l'Australien.



13h36 - Alaphilippe accélère en tête de peloton.

13h33 - Ballerini et Sweeny dans la côte de Domancy avec 42 secondes d'avance sur le peloton.



13h29 - Rappelons que le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Mathieu van der Poel qui ont jeté l'éponge avant le départ de cette 9e étape.



13h25 - Le duo de tête accroit son avance : 36 secondes à 132 km de l'arrivée.



13h19 - Deux hommes à l'avant désormais : l'Italien Ballerini et l'Australien Sweeny. 13 secondes d'avance sur le peloton.

13h15 - Cosnefroy a creusé un petit écart.



13h14 - Personne ne s'est encore échappé, peloton en file indienne conduit par Benoît Cosnefroy, qui prend quelques longueurs d'avance.



13h11 - La voiture de Christian Prudhomme s'est écartée, c'est parti pour cette 9e étape.

13h00 - Le départ fictif a été donné à Cluses. 3 km avant le départ réel. Il pleut encore sur la route du Tour.