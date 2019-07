Tour de France : à quand remonte la dernière victoire d'un Français ?

publié le 24/07/2019 à 15:29

Sur les 21 étapes au programme de cette 106e Grande Boucle, 16 ont déjà été courues. Et à cinq jours de l'arrivée à Paris, le public français se prend à y croire : voir l'un de ses coureurs parader en jaune sur les Champs-Élysées, dimanche 28 juillet. Sur le papier, ils sont deux à pourvoir créer l'exploit : Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Mercredi 24 juillet, entre Pont du Gard et Gap (17e étape), le premier passe sa 12e journée en jaune. Au sortir des Pyrénées et du contre-la-montre individuel, le puncheur de 27 ans compte une belle marge sur son premier poursuivant au classement général, le tenant du titre gallois Geraint Thomas : 1 minute et 35 secondes. Il n'a lâché prise qu'une fois en haute montagne : dimanche 21 juillet vers Foix Prat d'Albis.

Pinot pointe, lui, à la 4e place du général, à 1'50" de Alaphilippe et 15" de Thomas. Au sommet du Tourmalet comme de Foix, le meilleur parmi les favoris ce fut lui. Le grimpeur de 29 ans semble dans la forme de sa vie, plus tranchant dans ses attaques, plus fort dans son approche tactique et psychologique, même si une bordure lui a coûté cher. Son équipe reste néanmoins supérieure à celle de Alaphilippe.

Alaphilippe peut exploser jeudi

Ce dernier, qui devrait conserver sa tunique ensoleillée à Gap, saura s'il peut réellement lutter pour la victoire finale jusqu'au bout jeudi 25 juillet. La première des trois étapes alpestres propose un redoutable enchaînement col de Vars, Izoard, Galibier à plus de 2.000 d'altitude avant de descendre sur Valloire.

Si Alaphilippe ne connaît pas de défaillance, reste au contact des premières places, il devra encore avaler deux morceaux encore plus favorables à ses rivaux, eux, les purs grimpeurs : Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes - Albertville - Val Thorens, avec deux arrivées en altitude, la dernière après plus de 33 km de montée.

33 ans de disette

Un succès final de Alaphilippe serait l'une des plus immenses surprises dans l'histoire du sport. Une victoire française mettrait en tout cas fin à 34 ans d'attente. La dernière remonte en effet à 1985, avec le cinquième et dernier sacre de Bernard Hinault. En 1989, Laurent Fignon avait échoué pour 9 secondes face à l'Américain Greg Lemond au terme d'un ultime contre-la-montre mythique.



Depuis, Richard Virenque a pris la 3e place en 1996, la 2e en 1997. En 2014, Pinot s'était classé 3e derrière un autre Français, Jean-Christophe Péraud. Enfin, Romain Bardet est monté sur la 2e marche du podium en 2016, sur la 3e en 2017. Cette année, il ne fait plus partie de la bagarre (18e à 27'33" de Alaphilippe).