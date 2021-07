19 finales délivrant des médailles sont à suivre dimanche 25 juillet à Tokyo. Dans la course dames en cyclisme sur route, la France est représentée par Juliette Labous (6h heure française).

En judo, Amandine Buchard s'est qualifiée pour les demi-finales en -66 kg. Elle affrontera la Suissesse Fabienne Kocher pour une place en finale (11h50). Si elle l'emporte, Buchard sera assurée d'une médaille olympique, d'or ou d'argent. En cas de défaite, elle affrontera pour une médaille de bronze une combattante venue des repêchages.

Du côté des sports collectifs, les Bleus du foot reviennent face à l'Afrique du Sud (10h), trois jours après leur entame complètement ratée face au Mexique (4-1). Ceux du basket affrontent d'entrée les Américains (14h), tandis que les filles du 3 contre 3 défient le Japon (10h55) puis la Chine (14h).

Le film de la matinée :

09h05 - En tennis, Alizé Cornet a été éliminée d'entrée en simple par la Tchèque Karolina Pliskova (6-1, 6-3). Fiona Ferro est en revanche passée face à la Lettone Anastasija Sevastova (2-6, 6-4, 6-2).



09h01 - En cyclisme sur route, il reste 48 km à parcourir. Le peloton, avec la Française Juliette Labous, est pointée à 6 minutes et 26 secondes de la tête de course.



08h47 - En tennis de table, les Français Emmanuel Lebesson et Jian Nan Yuan se sont qualifiés pour l'une des demi-finales du double mixte, qu'ils disputeront à 13h heure française face à une paire chinoise composée de Xu Xin et Liu Shiwen.



08h38 - Les Françaises Mathilde Lamolle et Céline Goberville, qui avaient réussi à se qualifier pour la finale du tir au pistolet à 10m, ont terminé respectivement 7e et 8e de l'épreuve.



08h35 - En judo (-66 kg), Kilian Le Blouch a été éliminé au 2e tour par le favori japonais Hifumi Abe. Il ne gagnera donc pas de médaille.



08h31 - Les trois françaises engagées en fleuret individuel sont éliminées : Ysaora Thibus, vice-championne du monde 2018 et dernière représentante tricolore dans l'épreuve, a été battue en 8es de finale par la Russe concourant sous pavillon neutre Larisa Korobeynikova (15-12). Elle aura l'occasion de se racheter jeudi lors de la compétition par équipes aux côtés de Pauline Ranvier et Anita Blaze, éliminées quant à elles dès le premier tour dimanche.



08h25 - Romain Canonne se qualifie pour les quarts de finale à l'épée en dominant le Hollandais Bas Verwijlen 15 touches à 11. Prochain match aux alentours de 10h55.

08h20 - L'Italien Andrea Santarelli élimine Alexandre Berdenet 15-11 en 8es de finale de l'épée.



08h17 - Alexandre Bardenet, Romain Canonne disputent en ce moment leur 8e de finale de l'épée individuelle. Yannick Borel, champion du monde 2018, a été éliminé dès son entrée en lice. Finale prévue à 14h15.



08h15 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue.