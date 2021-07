Les feux d'artifice sont retombés, la farandole de médailles peut commence r: au lendemain de la cérémonie d'ouverture, la Chinoise Qian Yang a décroché samedi 24 juillet le premier titre des Jeux Olympiques de Tokyo, au tir à la carabine. Elle a dominé au tout dernier tir la Russe Anastasia Galashina, qui évolue sous drapeau neutre en raison de la suspension de la Russie pour dopage.

Ce titre est le premier des 339 qui seront décernés au total pendant les Jeux, et le premier aussi de cette journée où 11 médailles d'or sont en jeu. Au programme, des sports qui font le sel des Jeux olympiques : tir à l'arc, judo (-48 kg dames et -60 kg messieurs), escrime (épée individuelle dames et sabre messieurs) ou haltérophilie, mais aussi le taekwondo, et un premier grand rendez-vous, avec la course en ligne du cyclisme sur route.

JO Tokyo 2021 : le direct du samedi 24 juillet

09h19 - Deuxième médaille d'or pour la Chine grâce à Hou Zhihui en haltérophilie (-49 kg).

09h05 - Tadej Pogacar semble très bien à 54 km de l'arrivée de la course sur route de cyclisme, aucun Français n'est présent aux avant-postes.



08h59 - Si vous avez ratez les premières épreuves de la nuit, voici ce qu'il faut retenir.



08h50 - Il reste 67 km dans la course messieurs de cyclisme.



08h37 - Jérémy Chardy se qualifie pour le 2e tour du tournoi de tennis. Le 68e joueur mondial a battu le Chilien Tomas Barrios (195e), 6-1, 7-6 (7-4). Au prochain tour, le Palois rencontrera le Russe, concourant sous bannière neutre, Aslan Karatsev (24e).



08h33 - Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont viennent de se faire éliminer en quarts de finale du double mixte en tir à l'arc.



08h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.