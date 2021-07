Jeux Olympiques 2021 : Carapaz sacré devant Van Aert et Pogacar, Gaudu 7e

Podium royal pour la course cycliste sur route des Jeux Olympiques. Moins de six jours après l'arrivée du Tour de France, c'est l'Équatorien Richard Carapaz (3e à Paris) qui a pris le meilleur sur le circuit japonais en attaquant dans le final pour s'imposer en solitaire et décroché la médaille d'or.

Pour la médaille d'argent, il a fallu recourir à la photo finish pour départager Wout van Aert et Tadej Pogacar. C'est finalement le Belge qui est déclaré 2e, devant le Slovène, vainqueur de sa deuxième Grande Boucle dimanche 18 juillet. David Gaudu, présent dans le groupe qui s'est battu pour le podium, termine 7e.

Au bout d'une course montagneuse de 234 km, Carapaz apporte à l'Équateur la troisième médaille olympique de son histoire, la deuxième en or après le Jefferson Pérez, spécialiste de la marche athlétique, en 1996.