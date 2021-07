Jeux Olympiques 2021 : pas de médaille pour Muller et Boukli, Mahut et Herbert déjà éliminés

La France décrochera-t-elle sa première médaille des JO de Tokyo samedi 24 juillet ? Il ne reste plus beaucoup de cartouches après les déceptions Océanne Muller en tir, Shirine Boukli en judo, Boladé Apithy et Coraline Vitalis en escrime, Samuel Kistohurry en boxe ou encore Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont en tir à l'arc

Shirine Boukli a été éliminée par la Serbe Milica Nikolic dès son premier combat dans la catégorie des -48 kg. L'autre Français en lice ne judo, Luka Mkheidze (-60 kg), a de son côté remporté son premier combat face au redoutable Espagnol Francisco Garrigos, sur waza-ari dans le Golden Score. En quarts de finale, Mkheidze affrontera l'Ukrainien Artem Lesiuk.

Océanne Muller, 18 ans, n'a pas été loin d'enfiler les habits d'héroïne du jour, mais a terminé finalement 5e du tir carabine à 10 m, une épreuve remportée par la Chinoise Qian Yang, première médaillée d'or de ces Jeux. En boxe, Samuel Kistohurry (-57 kg) a été éliminé en 16es de finale en étant battu aux points par l'Américain Duke Ragan.

La paire Mahut-Herbert déjà au tapis

En escrime, Boladé Apithy, 6e mondial, a été battu par l'Iranien Mohammad Rahbari (15-13) dans le tournoi de sabre individuel. Un peu plus tôt, Coraline Vitalis avait mordu la poussière dès son premier combat dans le tournoi d'épée. Cette première journée d'escrime a donc tourné court pour les représentants tricolores qui, même s'ils ne figuraient pas d'autorité parmi les favoris du jour, pouvaient légitimement envisager un beau parcours.

Grosse désillusion également pour le tennis bleu-blanc-rouge au Japon. Comme à Rio, la paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert a été sortie dès le 1er tour du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo, battue par les Britanniques Andy Murray et Joe Salisbury (6-3, 6-2), samedi 24 juillet.

Mahut et Herbert, numéro 2 mondiaux en double et vainqueurs ensemble des quatre tournois du Grand Chelem dont Roland-Garros en juin dernier, représentaient la plus sérieuse chance de médaille française dans la discipline. Il y a cinq ans, le duo français avait aussi chuté dès son entrée en lice contre les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastien Cabal (7-6, 6-3).

Les Bleus sans trembler

En handball, les Bleus ont soigné leur entrée dans le tournoi olympique en dominant l'Argentine (33-27) sans jamais trembler au Yoyogi stadium. Vice-champions olympiques à Rio, les hommes de Guillaume Gille ont même pu procéder à une large revue d'effectif. Nikola Karabatic a fait son entrée sur le parquet au retour des vestiaires.