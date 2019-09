et AFP

publié le 20/09/2019 à 11:15

Pour la première fois, le gotha mondial du rugby à XV a rendez-vous en Asie. Après l'Australie et la Nouvelle-Zélande lors de la première édition en 1987, l'Angleterre en 1991 et 2015, l'Afrique du Sud en 1995, le Pays de Galles en 1999, l'Australie en 2003, la France en 2007 et la Nouvelle-Zélande en 2011, c'est le Japon qui a été choisi pour organiser la Coupe du Monde.

Cette neuvième édition réunit 20 nations, réparties dans cinq poules. La France figure dans la C, avec l'Angleterre, l'Argentine, les Tonga et les États-Unis. Il faut terminer à l'une des deux premières places pour disputer les quarts de finale. C'est dans un premier temps l'objectif des Bleus, ainsi que celui des Japonais, opposés en match d'ouverture à la Russie, vendredi 20 septembre (12h45) après la cérémonie d'ouverture.

Celle-ci doit débuter à 11h30 au Tokyo Stadium (49.970 places). "Évoquée sous la forme d'un festival japonais, la cérémonie raconte l'histoire d'une aube mythique, les origines du rugby et son arrivée au Japon, et l'épanouissement du rugby dans cette célébration globale", ont annoncé les organisateurs. Les différents tableaux seront précédés par un survol du stade par des avions de chasse.

La cérémonie d'ouverture en direct :

11h32 - Le premier tableau rend aux hommages aux 14 divinités japonaises.



11h30 - La cérémonie d'ouverture débute au Tokyo Stadium.



11h24 - Dans un pays porté par sa passion pour le baseball et ses sumotoris, les Japonais, qui se sont rués sur les billets (96% des sièges vendus), sont prêts à s'enthousiasmer pour le ballon ovale, pour peu que les "Brave Blossoms" poussent loin leur aventure.



11h19 - Ce premier Mondial en Asie, loin de ses racines (Europe, Océanie), offre au rugby une opportunité de conquérir de nouveaux territoires, avant, peut-être, de s'ouvrir un jour davantage vers l'Amérique du Sud ou du Nord.



11h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.