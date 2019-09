publié le 16/09/2019 à 16:52

2019, année impaire extrêmement riche en événements sportifs collectifs planétaires. Après la Coupe du Monde féminine de football au début de l'été et le Mondial masculin de basket durant les premiers jours de septembre, le rugby à XV passe à son tour sous les feux des projecteurs.

Quatre ans après l'Angleterre, c'est le Japon qui accueille la grand-messe de l'ovalie pour la première fois de son histoire - première édition en Asie également. La 9e Coupe du Monde se déroule du vendredi 20 septembre au samedi 2 novembre, avec des matches (48 au total dont 40 en phase de poules) à suivre le matin en France.

Comme depuis 1999, le tournoi réunit 20 nations (16 lors des trois premières éditions en 1987, 1991 et 1995). Plus de la moitié du plateau (11 pays) a participé à toutes les phases finales : Angleterre, Argentine, Australie, Canada, Écosse, France, Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. États-Unis, Fidji, Tonga et Samoa sont présents pour la 8e fois, l'Afrique du Sud pour la 7e, la Namibie pour la 6e, l'Uruguay pour la 4e, la Russie et la Géorgie pour la 2e.

Seulement quatre vainqueurs différents

Les trois premiers de chacune des quatre poules de départ en 2015 étaient qualifiés d'office pour cette édition. Huit pays se sont extraits de qualifications organisées par continent : Canada, Fidji, Namibie, Russie, Samoa, Tonga, Uruguay, USA. Au total, 25 pays différents ont participé au Mondial dans toute l'histoire.

Seulement quatre d'entre eux ont soulevé la coupe William Webb Ellis, le trophée remis au vainqueur, du nom de l'inventeur supposé du rugby : la Nouvelle-Zélande en 1987, 2011 et 2015, l'Australie en 1991 et 1999, l'Afrique du Sud en 1995 et 2007, l'Angleterre en 2003. La France a disputé trois finales, en 1987, 1999 et 2011.

La France dans la "poule de la mort"

Cette année, les Bleus ont hérité en phase de poules de deux gros morceaux avec l'Angleterre et l'Argentine. Les États-Unis et les Tonga complètent cette poule C souvent qualifiée de "poule de la mort". Jamais le XV de France n'a quitté la compétition avant les quarts de finale. Il reste d’ailleurs sur une raclée historique à ce stade de la compétition face aux All Blacks néo-zélandais : 62-13.



Les deux premiers de chacune des quatre poules se qualifieront pour les quarts. La France se frotte d'entrée à l'Argentine le samedi 21 septembre (9h15 heure française), avant de jouer contre les États-Unis le mercredi 2 octobre (9h45), les Tonga le dimanche 6 octobre (9h45) et les Anglais le samedi 12 octobre (10h15).

Choc Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud d'entrée

En cas de qualification, la sélection de Jacques Brunel rencontre une équipe issue de la poule D : sans doute l'Australie ou le Pays de Galles, largement favoris devant la Géorgie, les Fidji et l'Uruguay.



Tenante du titre, la Nouvelle-Zélande figure dans la poule B avec l'Afrique du Sud (choc d'entrée le samedi 21 septembre à 11h45 heure française), l'Italie, la Namibie et le Canada. La poule A est composée de l'Irlande, de l'Écosse, du Japon, de la Russie et des Samoa.