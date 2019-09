Coupe du monde de rugby : dates et horaires des matches du XV de France

publié le 18/09/2019 à 17:05

Ils vont vite savoir s'ils ont des chances de se qualifier pour les quarts de finale ou si leur Mondial peut tourner au fiasco. Les Bleus affrontent l'Argentine pour leur entrée dans la compétition au Japon, pays hôte pour la première fois. Soit un duel théorique entre les deux nations à la lutte pour la deuxième et dernière place qualificative derrière l'Angleterre dans la poule C.

Ce match entre le XV de France et les Pumas a lieu samedi 21 septembre à 9h15 heure française, au lendemain du match d'ouverture Japon-Russie, vendredi 20 septembre à 12h45. Diffusé sur TF1 à la télévision, il est précédé d'un Australie - Fidji dans la poule D (6h45) et suivi d'un explosif Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud dans la poule B (11h45).



Les Argentins ont déjà atteint les quarts de finale à quatre reprises et restent sur une 4e place en 2015, après avoir pris la 3e en 2007... en battant les Français 34-10 lors de la petite finale. Depuis, 10 matches amicaux ont été disputés entre les deux pays. Bilan : 6 victoires à 4 pour les Bleus (28-13 en novembre 2018).

Les Tonga ont déjà battu les Bleux au Mondial

Le capitaine Guilhem Guirado et 30 partenaires retrouveront le terrain le mercredi 2 octobre (9h45) face aux États-Unis, qui n'ont jamais passé le 1er tour en sept participations. Il y aura ensuite les Tonga, qui ont déjà battus la France en Coupe du Monde, en 2011 (19-14), le dimanche 6 octobre (9h45).

La phase de poules se terminera par le morceau de choix, l'Angleterre, 2e du dernier Tournoi des VI Nations derrière le Pays de Galles (la France a terminé 4e), le samedi 12 octobre (10h15). Durant ce Tournoi, les Anglais ont infligé une correction aux Bleus : 44-8 à Twickenham.

En cas de qualification pour les quarts de finale, le XV de France rejouera le samedi 19 octobre à 9h15 (en cas de 1re place) ou le dimanche 20 octobre (même heure). Les demi-finales sont prévues les samedi 26 et dimanche 27 octobre (10h), la finale le samedi 2 novembre (10h).

Coupe du monde 2019 : le programme de la France

Poule C :



Samedi 21 septembre :

9h15 : France - Argentine (à Tokyo)



Mercredi 2 octobre :

9h45 : France - États-Unis (à Fukuoka)



Dimanche 6 octobre :

9h45 : France - Tonga (à Kumamoto)



Samedi 12 octobre :

10h15 : Angleterre - France (à Yokohama)