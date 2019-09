publié le 20/09/2019 à 22:06

Adversaire de la France pour leur premier match de Coupe du Monde de rugby, les Pumas argentins auraient dû s'appeler ... Les Jaguars. En effet, si l'on se fie à l'animal présent sur le blason de la sélection, c'est bien le félin tacheté qui surplombe les initiales UAR (Unión Argentina de Rugby).

L'erreur remonte à 1965. À cette époque, un journaliste sud-africain se mit à chercher un surnom pour désigner les joueurs sud-américains, venus défier les Springboks à domicile. Dans sa démarche, l'homme a tout simplement confondu le jaguar ornant le maillot argentin avec le puma, son cousin vivant dans la Pampa.

Le terme "Los Pumas" a ensuite été repris par plusieurs journaux ne vérifiant pas leurs sources, faisant entrer petit à petit l'appellation dans le jargon rugbystique. Le surnom a même traversé l'océan pour devenir courant jusqu'en Argentine.

Un nom erroné mais flatteur, auquel l'histoire a, depuis, donné ses lettres de noblesse. Avec 34 titres de champion d'Amérique du Sud, une troisième et une quatrième place en Coupe du monde en 2007 et 2015, la sélection Ciel et Azur a su se montrer digne des deux animaux qui la caractérisent : le jaguar sur le cœur et le puma dans l'esprit. Le XV tricolore est prévenu.