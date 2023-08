Pourra-t-on se rendre au Stade de France, à côté de Paris, pendant la Coupe du monde de rugby ? La question se pose alors que le syndicat FO-RATP a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la compétition, du 8 septembre au 28 octobre. Dix matches auront lieu au Stade de France, dont le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les deux demi-finales et la grande finale.

Ces syndicalistes réclament des primes pour les agents, notamment pour ceux des guichets. La direction assure avoir prévu d'octroyer une prime "évènements exceptionnels" de 17,64 euros par jour pour ceux travaillant aux alentours de la fan zone place de la Concorde, et de 22,05 euros pour ceux affectés au Stade de France.



Jean-Christophe Delprat, secrétaire FO chargé de la RATP (le deuxième syndicat dans l'entreprise après la CGT), a expliqué lundi 7 août sur RTL les revendications de son syndicat. "Oui, des primes sont prévus pour les événements exceptionnels. Mais pour la Coupe du monde et les JO 2024, il n'y a rien qui a été prévu. C'est un événement historique, avec des milliers de voyageurs chaque jour", a répondu Jean-Christophe Delprat.

"La RATP est une entreprise qui n'attire plus"

"La grève est un constat d'échec, on est arrivé au bout des négociations. Ce qu'on demande, c'est de réussir la Coupe du monde de rugby et les JO. On a une double problématique à la RATP. Il y a d'abord le recrutement des salariés, avec un manque de 300 salariés au service commercial, parce que la RATP est une entreprise qui n'attire plus", déplore le secrétaire FO-RATP.

"La deuxième problématique, c'est la reconnaissance des salariés qui vont être obligés de décaler leurs congés. Cela mérite une reconnaissance financière. Notre appel est aussi vers Île-de-France Mobilités et l'Etat, qui n'assument pas. Il doit y avoir une enveloppe spécifique pour recruter le personnel nécessaire et pour reconnaître financièrement les salariés", poursuit le syndicaliste.

Jean-Christophe Delprat demande donc un "plan de recrutement important" pour les Jeux olympiques, l'an prochain. "On se bat aussi pour que ces événements soient une réussite. Beaucoup de rues vont être fermées pendant les JO, le seul moyen de transports sera la RATP, avec le métro et le bus. Ni le gouvernement ni IDF Mobilités n'ont pris conscience qu'il fallait un plan d'urgence pour la RATP. On se bat pour que la France ne soit pas ridicule aux yeux du monde. On demande des effectifs à la hauteur", a conclu le secrétaire FO-RATP.