France-Nouvelle-Zélande - "On s'est fait tirer les oreilles" : les Bleus commentent leur victoire

Une victoire de bonne augure, qui s'est jouée en seconde période pour le XV de France vendredi soir. Pourtant en difficulté dans les premiers temps, les Bleus de Fabien Galthié sont sortis vainqueurs de leur rencontre à domicile contre les All Blacks, 27-13. Un match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, qui constitue une belle entrée dans la compétition pour l'équipe de France.

Les rugbymans, conscients d'avoir signé un beau départ après de premières minutes difficiles, sont revenus sur le déroulement de cette soirée éprouvante devant la presse. Pour Thomas Ramos, arrière du XV de France, l'essentiel est d'avoir su garder son calme. "On a su ne pas s'affoler", a-t-il déclaré, résumant pour TF1 : "C'est un match d'ouverture, tout n'a pas été parfait. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Dans l'envie, dans l'attitude, je pense qu'on y était".

Même son de cloche chez François Cros, troisième ligne de l'équipe : "On savait que ça allait être compliqué au début, ça l'a été. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu le fil. On n'a pas paniqué. On a su revenir en deuxième mi-temps", a-t-il souligné, repris par l'AFP. "On avait un peu la pression du public, la pression de la compétition [...]. Ça s'est ressenti en première période. Ensuite, on a réussi à se remobiliser, […] et à remettre notre jeu en place", a analysé de son côté Melvyn Jaminet, arrière des Bleus.

On n'a pas contrôlé le jeu en première période car on a été beaucoup pris par l'atmosphère, selon moi. Alors qu'on s'était préparé à cela. Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France

Un changement de jeu dû à un électrochoc de Fabien Galthié, selon le talonneur Peato Mauvaka : "Les All Blacks n'avaient jamais perdu en poule, on savait que ça allait être dur. Ils nous ont un peu étouffés, on ne pouvait pas trop jouer. […] À la mi-temps, on s'est fait tirer les oreilles par Fabien (Galthié, Ndlr)", s'est-il souvenu.

Le sélectionneur se veut quant à lui lucide sur le déroulé comme sur l'issue du match : "On n'a pas contrôlé le jeu en première période car on a été beaucoup pris par l'atmosphère, selon moi. Alors qu'on s'était préparé à cela", a-t-il reconnu, cité par l'AFP. Et d'ajouter : "Je pense qu'on peut faire mieux. Mais le bras de fer a été gagné et on est très contents du résultat".