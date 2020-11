publié le 28/11/2020 à 09:25

Décédé brutalement mardi 24 novembre à l'âge de 48 ans, Christophe Dominici aurait dû être sur l'antenne de RTL samedi 28 novembre, à quelques heures d'un match France-Italie au Stade de France (21h) dans le cadre de la Coupe d'automne des nations. Son entraîneur durant deux saisons au Stade Français puis son sélectionneur en Bleu, Bernard Laporte, a accepté de prendre sa place pour lui rendre un nouvel hommage.

"Oui, bien sûr, l'émotion est toujours très vive chez tous les gens qui connaissaient bien Christophe et chez tous les passionnés de rugby, ne cache pas l'homme de 56 ans. Je reçois beaucoup de messages de personnes que je ne connais pas et qui partagent notre douleur. Je suis très heureux d'être à la place de Christophe", confie l'actuel président de la Fédération française de rugby, qui retiendra "son sourire et son regard, avec beaucoup de malice. J'aimais ça".

Celui qui fut aussi Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports sous Nicolas Sarkozy détaille l'hommage qui sera donné avant France-Italie. "D'abord, tous les joueurs vont arborer un maillot avec 'Domi' marqué sur la manche gauche. Il y aura bien sûr une minute de silence et il y aura une grande bâche avec le nom de Christophe". Appréhende-t-il ce moment ? "Oui, un peu, pour vous dire la vérité un peu. Mais bon, on se doit de lui rendre hommage. J'espère que le match sera au niveau de ce qu'il était, c'est à dire grand".

Si le héros de la demi-finale de la Coupe du monde 1999 face aux All Blacks pouvait l'entendre, Bernard Laporte lui demanderais "pourquoi ?" est-il parti si tôt. "Parce que moi je me poserai toujours la question, c'est évident. Pourquoi ? Et puis quand on est proche comme je pouvais l'être, on culpabilise aussi. On se dit que peut-être on n'a pas tout fait". Une enquête pour recherche des causes de la mort de Dominici a été ouverte par le parquet de Nanterre.