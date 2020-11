Christophe Dominici, une légende du XV de France à la trajectoire complexe

publié le 24/11/2020 à 18:04

Le monde du rugby est bouleversé après l'annonce de la mort brutale de Christophe Dominici, dont le corps a été retrouvé ce mardi 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Âgé de 48 ans et retiré des terrains depuis 2008, il aura marqué toute une génération de Français sous les couleurs des Bleus et du Stade Français.



Né en 1972 à Toulon, Christophe Dominici semblait promis à un avenir dans le football mais choisit finalement le ballon ovale en s’engageant à 17 ans à Solliès-Pont, puis, en 1991, à La Valette, alors en deuxième division.

Au RC Toulon, qu'il rejoint en 1993, il découvre le plus haut échelon du rugby français et passe du poste de trois-quarts centre à celui d'ailier, qui fera sa renommée. En 1997, alors que le rugby français vient de se professionnaliser, il est recruté par le Stade Français de l’ambitieux Max Guazzini. Il portera les couleurs du club de la capitale durant onze ans, jusqu’à la fin de sa carrière.

France-All Blacks 1999, son apothéose

Champion de France dès sa première année en 1998, sous les ordres de Bernard Laporte, il participe à la première finale de championnat jouée au Stade de France et marque un essai lors de la tonitruante victoire contre Perpignan (34-7). Il soulève quatre autres Boucliers de Brennus avec le club, en 2000, 2003, 2004 et 2007, mais échoue en revanche par deux fois à remporter la Coupe d’Europe, en 2001 contre Leicester et en 2005 contre Toulouse, le grand club rival de ces années-là.

En équipe de France, sa carrière débute dès 1998 avec une première cape contre l’Angleterre dans un Tournoi des Six Nations au cours duquel les Bleus réussissent le Grand Chelem.

Mais c’est un an plus tard que "Domi" devient réellement le chouchou du public français. Lors de la Coupe du monde 1999, le XV de France réussit l'exploit inattendu de battre les All Blacks de Jonah Lomu en demi-finale (43-31). L'ailier au physique menu (1,72m) et aux jambes de feu marque notamment le deuxième essai des Bleus. Le match est considéré comme un des plus beaux exploits du sport français et une des rencontres les plus légendaires de la compétition.

> France-All Blacks : Essai de Christophe Dominici

Consultant RTL depuis 2011

International à 67 reprises, Christophe Dominici remporte avec la France trois autres tournois des Six Nations en 2004, 2006 et 2007 et participe à deux autres Coupes du monde, en 2003 et en 2007. Au cours de sa carrière en Bleu, il marque 25 essais, dont huit en Coupe du Monde, un record.

Christophe Dominici prend sa retraite en 2008 et devient immédiatement entraîneur des arrières pour le club de son cœur, le Stade Français. Il est démis de ses fonctions aux côtés de l'entraîneur principal Ewen McKenzie après un début de saison difficile, ce qui sera sa seule expérience comme coach.

Il embrasse ensuite une carrière dans les médias, à RTL, dont il était le principal consultant rugby depuis 2011, à France Télévisions durant un temps et à la chaîne L'Equipe. On l’avait aussi aperçu en 2012 à la télévision, dans un téléfilm de France 3 et à l’émission Danse avec les Stars sur TF1.

Le rachat de Béziers avorté

Ces derniers mois, Dominici était revenu sur le devant de l'actualité avec le projet de rachat de Béziers, porté par des Emiratis, finalement tombé à l'eau. Lui qui voulait faire de cet ancien géant du rugby français "le plus grand d'Europe" avait alors évoqué "une injustice, une offense".



Il avait récemment eu maille à partir avec la justice après un incident cet été dans un commerce de la station huppée de Saint-Tropez, qui lui avait valu d'être visé par une plainte pour vol et violences.



Rapidement, mardi, les hommages se sont multipliés. À l'Assemblée nationale, les députés ont salué "une légende du XV de France". Le vice-président de la FFR Serge Simon, qui fut son équipier au Stade français, s'est dit "effondré". "Le rugby français perd une étoile, le XV de France un mythe, le Stade Français une légende et beaucoup d'entre nous un ami", a-t-il tweeté. "Il laisse un grand vide dans notre grande famille", a réagi le Stade Français.



Marié à Loretta Denaro, il avait deux filles, Chiara et Mia.