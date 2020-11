publié le 24/11/2020 à 17:30

Choc, incompréhension, tristesse. L'ancien joueur de rugby Christophe Dominici a été retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), mardi 24 novembre, à l'âge de 48 ans. Il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre.

Symbole du RC Toulon entre 1993 et 1997 puis du Stade Français jusqu'à 2008, l'ailier de 1,72 m est entré dans la légende du rugby français le 31 octobre 1999 lors de la Coupe du monde en Angleterre. Ce dimanche après-midi, les Bleus défient la Nouvelle-Zélande en quart de finale à Twickenham.

Les All Blacks, archi favoris de la compétition, mènent 17-10 à la mi-temps puis 24-10 après 45 minutes de jeu et un deuxième essai de leur superstar Jonah Lomu. Mais les hommes de Jean-Claude Skrela et Pierre Villepreux vont tout renverser pour s'imposer 43-31. À la réception d'une longue ouverture de Fabien Galthié, Christophe Dominici signe le deuxième essai à la 56e minute.

> Nouvelle-Zélande - France 1999 : l'essai de Christophe Dominici 56e

Huit ans plus tard, les deux nations se retrouvent encore en quart de finale et une nouvelle image va entrer dans l'histoire. Avant le coup d'envoi, au moment du Haka néo-zélandais, le XV de France de Bernard Laporte et ses remplaçants se présentent en ligne, aux couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge, face à des All Blacks en noir et gris.

Les partenaires du capitaine Raphaël Ibanez fixent les yeux dans les yeux, à quelques centimètres, les Richie McCaw, Byron Kelleher, Daniel Carter, Sitiveni Sivivatu, Joe Rokocoko... Sont notamment présents Christophe Dominici, Sébastien Chabal ou Frédéric Michalak. Les Bleus s'imposeront 20-18.

> Nouvelle-Zélande - France 2007 : les Bleus font face aux Haka des Blacks

Troisième moment fort de Christophe Dominici en équipe de France, le Grand Chelem réalisé en 1998, dans ce qui était alors le Tournoi des Cinq Nations. 7 février, dans un Stade de France fraîchement inauguré, les Bleus débutent face aux Anglais. Ils s'imposent 24-17, notamment grâce à un essai de "Domi" au terme d'une action collective d'école. Aux commentaires, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo.

> France - Angleterre 1998 : l'essai de Christophe Dominici