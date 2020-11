Décès de Dominici : "Un des joueurs les plus craints sur la planète", salue Herrero

publié le 25/11/2020 à 12:00

Le monde du rugby et RTL sont sous le choc après la disparition brutale de Christophe Dominici. Grande figure du rugby bleu-blanc-rouge, consultant pour la radio rouge et blanche depuis 2011, l'ancien ailier du XV de France a été retrouvé mort mardi 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Il avait 48 ans.

Christophe Dominici, cinq fois champion de France avec le Stade Français, s'était révélé sous les couleurs du RC Toulon. L'ancien entraineur du club varois Daniel Herrero salue le parcours d'un homme exceptionnel. "Le départ de Christophe Dominici, ça me fait plier les genoux, ça me met à terre. Je suis très impacté, très touché. C'était un petit frère de route, il était de la génération après moi mais enfant de Toulon comme moi".

"Il avait quelque chose qui ressemblait à de la flamme permanente à l'intérieur, une espèce de foudre permanente dans les courses, dans les gestes, dans la passe, dans l'explosivité des comportements, poursuit l'homme de 72 ans aux longs cheveux blancs et au bandana rouge. Et dans le jeu de rugby, lui qui était ailier, qui était d'une extrême vélocité, il est devenu assez rapidement un des meilleurs ailiers du monde (...), un des joueurs les plus craints sur la planète".