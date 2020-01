Dakar : "Les contraintes ont changé", dit Nicolas Hulot sur RTL

publié le 13/01/2020 à 20:58

Il y a des événements qui sont difficilement conciliables avec les exigences environnementales, pourtant, le Dakar essaie de se mettre au vert. Depuis plusieurs années, la course met en place un système de compensation carbone en Amazonie, mais aussi pour développer de nouveaux véhicules plus propres.

En 2017, une voiture 100 % électrique avait réussi à terminer la course. Les étapes sont particulièrement longues et permettent difficilement aux voitures propres de concourir. Le Nicolas Hulot des années Ushuaïa a déjà participé à la course "mais les contraintes ont changé", assure l'intéressé. "L'addiction qu'on avait tous à la vitesse, heureusement, je m'en suis débarrassé", souligne-t-il.

"Je pense que le sport doit être au service d'un certain nombre de valeurs. Le Dakar qui a lieu en Arabie saoudite, ce n'est pas l'idée que je me fais du sport aujourd'hui", explique l'ancien animateur de télévision. Des associations de droits de l'homme ont fustigé, la semaine dernière les excès du prince Ben Salmane.

La voiture électrique "moins pire que le thermique"

Les voitures électriques, "c'est moins pire que le thermique, c'est une forme de pollution différente, différée", selon l'ex-ministre de l'Écologie. Le problème, c'est avant tout que nous ne parvenons pas à recycler les matériaux qui sont utilisés pour créer les batteries.

Pourtant, "c'est un point d'étape dans la transition. Je pense qu'on aura des innovations dans la technologie". Nicolas Hulot dit "beaucoup" croire en l'avenir de l'hydrogène et appelle à poursuivre la recherche pour créer des batteries totalement recyclables.