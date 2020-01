Dakar 2020 : vive émotion après la mort du motard portugais Paulo Gonçalves

publié le 13/01/2020 à 09:06

Une étape annulée dans un Dakar endeuillé. La 8e étape de la plus grande épreuve de rallye-raid au monde est annulée ce lundi 13 janvier pour les motos et les quads, en hommage au motard portugais Paulo Gonçalves, décédé à l'âge de 40 ans après une chute dimanche, lors de la 7e étape.

"Paulo, c'était le courage et la persévérance". C'est avec une vive émotion dans sa voix que David Castera, l'actuel patron du Dakar et ancien pilote de moto, a rendu hommage à Speedy Gonçalves, le surnom du Portugais sur le bivouac. Devant sa photo projetée sur l'écran géant, tous les concurrents, certains les larmes aux yeux, ont observé une minute de silence en sa mémoire.

Paulo Gonçalves était une véritable figure de cette course emblématique. Ce père de deux enfants disputait son 13e Dakar, avait de l'expérience mais connaissait aussi les dangers auxquels il faisait face sur sa moto. Le pilote Olivier Pain, qui était arrivé en même temps que lui en 2006 sur ce rally-raid, a perdu un véritable ami : "Pour moi, il est parti en se faisant plaisir. Maintenant, c'est à nous d'aller jusqu'au bout après cette journée off en sa mémoire. On aura fait un gros clin d’œil à Paulo parce que lui ne s'arrêterait pas".