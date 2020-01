Voitures d'occasion : le marché en plein boom, la Clio toujours au top

publié le 11/01/2020 à 14:52

Le marché de l'occasion est en super forme. Jamais on n’a vendu autant de voitures en France. Plus de 5,7 millions en 2019, record pulvérisé. C'est en hausse de plus de 2% en un an, selon l'enquête du site AutoScout24.

Autrement dit en France, il se vend 2,61 voitures d'occasion pour une neuve. La Clio se vend le plus avec 390.000 ventes l'an dernier, les Citroën C3 et C4 complètent le podium. Mais si on additionne toutes les générations de Peugeot, 205, 206...Ce sont plus de 400.000 voitures qui ont trouvé preneur l'an dernier. Première étrangère, l'indéboulonnable Golf, sixième du classement. À noter que la plus forte hausse concerne Dacia, avec plus 30% pour sa Sandero.

Par ailleurs, le diesel reste le roi du pétrole, alors qu'il bat de l'aile pour les véhicules neufs. Les diesels sont les plus demandés avec 60% des transactions contre 37% seulement pour les essences. En revanche, l'électrique représente moins de 1% des transactions.

Recycler des grains de café pour en faire des pièces auto

Outre-Atlantique, Ford et MacDonald's, viennent de s'associer pour recycler des grains de café pour en faire des pièces automobiles. Une démarche écolo puisque cela fait gagner du poids et donc moins d'énergie pour la fabrication d'une pièce. Jusqu'à 25% de CO2 en moins.

Il faut pas moins de 300.000 grains pour réaliser une pièce auto, d'où le choix de MacDonald's qui sert pas moins de 822 millions de tasses de café chaque année, rien que sur le marché américain.