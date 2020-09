Cyclisme : Alaphilippe peut-il gagner le Tour de France ? Jalabert désormais partagé

publié le 28/09/2020 à 15:09

Vainqueur de Milan-San Remo (2019), deux fois de la Flèche wallonne (20108 et 2019), de cinq étapes du Tour de France, du classement de la montagne sur le Grande Boucle (2018), maillot jaune durant 17 jours au total... et désormais champion du monde. Julian Alaphilippe (28 ans) est en train de se forger l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français.

Après cette quête du maillot arc-en-ciel, "le plus beau des maillots" selon ses propres mots après la course sur RTL, le natif de Saint-Amand-Montrond peut-il gagner le Tour de France ? "Ce serait une erreur de le penser", affirmait Laurent Jalabert en avril 2019. "Ce serait aller contre-nature et ce serait au détriment de ce qu'il sait faire de mieux, gagner des Classiques".

Un an et demi plus tard, le discours de l'ancien coureur (51 ans) est beaucoup moins catégorique. Alors, Alaphilippe un jour en jaune sur les Champs-Élysées ? "Écoutez je ne sais pas... Sur ce qu'on a vu l'an dernier, je serais tenté de dire que si. Avec le parcours que nous avions cette année, je m'étais même dit 'si il est aussi fort que l'an dernier, il peut gagner".

"Mais on l'a entendu hier dire 'le Tour c'est pas pour moi', souligne 'Jaja'. Donc je pense qu'il faut le laisser dans sa nature. C'est un impulsif, il a besoin d'avoir ce petit génie qui fait que sur des moments très précis dans une saison il fait des exploits. Le Tour de France c'est peut-être trop grand. Jour après jour pendant trois semaines c'est peut-être trop long".

Le parcours du prochain Tour de France, qui s'élancera le samedi 26 juin 2021 de Brest, sera dévoilé le 29 octobre prochain. Peut-être sera-t-il propice à faire évoluer la réflexion de celui qui a tout de même terminé 5e du classement général l'an dernier, et qui ne cesse d'impressionner.