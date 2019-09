Coupe du Monde de rugby : le programme de samedi 28 septembre

et AFP

publié le 27/09/2019 à 15:21

Au lendemain de la première journée sans match depuis le coup d'envoi de la compétition le vendredi 20 septembre, la Coupe du Monde de rugby au Japon propose trois affiches. Le pays hôte dispute la deuxième, à 9h15 heure française, avec un défi immense : résister à l'Irlande (poule A).

Les "Brave Blossoms" ont bien lancé leur tournoi en venant à bout de la Russie (30-10). Le lendemain, les Irlandais maîtrisaient facilement les Écossais (27-3). Un monde semble séparer les deux nations en terme de rugby. Assurément, les Japonais seront déjà heureux de récolter 1 point de bonus défensif (défaite avec un écart de 7 points ou moins). Dans cette poule A, les Samoa, l'Irlande et le Japon comptent 5 points, l'Écosse et la Russie 0.

Dans la C, l'Angleterre (10 points) devance la France (4), l'Argentine (1), les Tonga et les États-Unis (0) avant les deux prochains matches, Argentine-Tonga et France-USA. Les Bleus ne rejoueront que mercredi 2 octobre (9h45). Seront-ils alors devancés par les Argentins au classement ? Réponse à partir de 6h45, samedi 28 septembre.

L'Argentine n'a plus le droit à l'erreur

Battus par les Bleus sur le fil (23-21), les "Pumas" n'ont pas le droit à l'erreur face à des Tongiens qui ont limité la casse face aux Anglais (35-3). "Je veux gagner et je veux gagner en jouant bien pour prendre de la confiance. Après les Tonga, on doit battre l'Angleterre puis les Etats-Unis", a déclaré le centre Jeronimo de la Fuente.

Troisième rencontre du jour, Afrique du Sud-Namibie à partir de 11h45. Le duel des voisins semble complètement déséquilibré et pourrait déboucher sur un score fleuve. Les Springboks, désireux d'effacer certains travers observés face aux All Blacks (défaite 23-13), seront en tout cas sans pitié. Lors des deux précédentes confrontations, ils l'ont emporté 105-13 en 2007 au Cap, et "seulement" 87-0 lors de la Coupe du monde 2011.

Nouvelle raclée pour la Namibie ?

D'autres chiffres ? Les Namibiens, qui ont limité la casse face à l'Italie (47-22), ont encaissé au moins 50 points lors de 11 de leurs 19 matches de Coupe du Monde disputés jusque-là. Et ils détiennent le record de la plus large défaite en Coupe du monde, un 142-0 encaissé face à l'Australie en 2003.

Le programme de samedi 28 septembre

6h45 : Argentine - Tonga (Poule C, à Higashiosaka) sur TF1

9h15 : Japon - Irlande (Poule A, à Shizuoka) sur TF1

11h45 : Afrique du Sud - Namibie (Poule B, à Toyota) sur TF1 puis TMC