publié le 23/09/2019 à 19:54

Amateurs et amoureux du XV de France vont devoir patienter avant de revoir les joueurs de Jacques Brunel en action. 11 jours séparent en effet les deux premiers matches des Bleus du Mondial au Japon. Vainqueurs d'un match probablement crucial dans la course aux quarts de finale face aux Argentins (23-21) samedi 21 septembre, Camille Lopez et consorts rejoueront le mercredi 2 octobre, encore en milieu de matinée (9h45 heure française).

Le drop victorieux du demi-d'ouverture de Clermont à la 70e minute est sans doute encore dans toutes les têtes, de même que les dernières minutes suffocantes et cette balle de match manquée par les "Pumas" - une pénalité ratée (48 mètres sur la gauche) de l'arrière Emiliano Bofelli. A priori, c'est une rencontre plus paisible qui attend le XV bleu-blanc-rouge pour son deuxième rendez-vous.

S'ils ne pointent que deux rangs derrière l'Argentine au classement mondial, à la 13e place (la France est 8e), les États-Unis n'ont remporté que trois matches sur les 25 disputés en Coupe du Monde. Ils risquent en outre de souffrir face à l'Angleterre six jours avant de se frotter aux Bleus. Le XV de la Rose a débuté son tournoi par un succès 35-3 sur les Tonga, cinquième équipe de la poule C.

Les Tonga le 6 octobre, l'Angleterre le 12

Les joueurs de l'île du Pacifique seront les troisièmes adversaires de la France. Ce match arrivera beaucoup plus vite, quatre jours seulement après celui contre les USA, le dimanche 6 octobre (9h45). La finale supposée du groupe, Angleterre-France, est elle prévue pour le samedi 12 octobre (10h15). Les Bleus doivent terminer à l'une des deux premières places pour disputer les quarts de finale, contre le 1er ou le 2e de la poule D, a priori l'Australie ou le Pays de Galles.