Coupe du Monde de rugby : le programme de jeudi 26 septembre

publié le 25/09/2019 à 17:10

Après trois jours avec une seule affiche au programme, deux matches sont à suivre jeudi 25 septembre au Mondial 2019 de rugby à XV. Les deux derniers pays n'ayant pas encore joué effectuent leurs débuts : les deux Nord-Américains, le Canada et les États-Unis.

Présents à toutes les éditions depuis 1987 et une fois quart-de-finaliste en 1991, les Canadiens se frottent à l'Italie à 9h45 heure française. Il restent sur quatre défaites en 2015 et ont attendu novembre 2018 pour décrocher leur billet lors d'un tournoi qualificatif à Marseille, où ils ont devancé l'Allemagne, Hong Kong et le Kenya.

S'ils ne se font guère d'illusions sur leurs chances de sortir de cette poule B avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, les Italiens espèrent faire respecter la hiérarchie, quatre jours après une entrée en matière délicate face à la Namibie (47-22).

Angleterre - États-Unis à 12h45

L'autre match du jour concerne le XV de France, dans la poule C. L'Angleterre, en tête avec 5 points contre 4 pour les Bleus, se dresse devant les USA (12h45 heure française), qui reste également sur quatre revers en 2015. Le sélectionneur du XV de la RoseEddie Jones a effectué dix changements par rapport à l'équipe qui a débuté face aux Tonga (35-3), dimanche 22 septembre.

Vainqueurs de l'Argentine (23-21) dans un match sans doute déterminant pour la course à l'une des deux premières places, les Bleus ne rejoueront, eux, que le mercredi 2 octobre, face aux Américains. Ils se frotteront aux Anglais le samedi 12 octobre.