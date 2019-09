et AFP

publié le 22/09/2019 à 11:30

Entrée en matière réussie pour les Anglais. Le XV de la rose a logiquement dominé les Tonga dimanche 22 septembre à Sapporo. L'Angleterre s'est imposée 35-3, sans jamais être inquiétée.

Après avoir été rejoint par les Tonga à la 14e minute (3-3), les hommes à la tunique blanche ont marqué quatre essais (24e, 31e, 57e et 78e) et deux pénalités (38e et 42e). Mais pas de quoi s'enflammer : les vainqueurs du jour ont commis de nombreuses fautes de mains. Ils ont touefois décroché un point de bonus grâce au dernier essai, du talonneur Luke Cowan-Dickie.

"J'ai été très heureux des efforts de mes joueurs: ils ont travaillé dur", a déclaré Eddie Jones le sélectionneur de l'Angleterre. "On aimerait quand même être plus incisifs quand on a le ballon", a-t-il tout de même nuancé.