publié le 09/10/2019 à 14:41

Où affronteront-ils l'Angleterre en Coupe du Monde samedi 12 octobre (10h15 heure française ? Les Bleus l'ignoraient toujours officiellement mercredi 9 octobre, dans l'attente d'une décision de World Rugby face à la menace du typhon Hagibis, qui pourrait conduire à la délocalisation de la rencontre, initialement prévue à Yokohama (banlieue de Tokyo).

Les météorologues japonais ont averti que Hagibis, l'un des plus puissants typhons des dernières décennies dans la région, devrait toucher la région de Tokyo le jour de la rencontre. Si elle ne pouvait se disputer à Yokohama, la ville d'Oita (plus au Sud) tient la corde. Le huis clos pourrait en outre être décrété.

World Rugby, qui peut aussi annuler la rencontre et accorder deux points à chaque équipe (pour un match nul 0-0), doit tenir une conférence de presse jeudi 10 octobre à 12h00 heure locale (5h, heure française) sur l'évolution de Hagibis et son impact sur les rencontres prévues à Yokohama ce week-end, où Japon-Écosse, décisif pour la qualification, doit également se dérouler, dimanche 13 octobre (12h45).

Les Bleus se préparent à jouer

En attendant, les Bleus, qui sont eux déjà qualifiés pour les quarts de finale (comme les Anglais), se préparent à jouer et ne sont pas perturbés par le flou ambiant. "Ce n'est pas comme si on devait aller chercher la victoire pour se qualifier, a déclaré Camille Lopez. Mais forcément ce serait préférable de jouer car les France-Angleterre sont toujours à part, en plus c'est la Coupe du monde. Ça nous permettrait de travailler pour préparer pour le quart de finale".



L'ouvreur et ses équipiers sont actuellement à Kumamoto, à quelque trois heures de route d'Oita, sur l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre principales qui composent le Japon. Oita, où ils disputeront leur quart de finale, le 19 ou le 20 octobre, face au Pays de Galles ou à l'Australie.

Le sélectionneur Jacques Brunel devrait aligner contre l'Angleterre le XV de départ vainqueur de l'Argentine en ouverture (23-21), à une exception près : en deuxième ligne, Bernard Le Roux serait préféré à Arthur Iturria pour apporter une densité physique supplémentaire lors du rude combat promis face aux Anglais.