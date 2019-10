et AFP

Après l'Angleterre et la France dans la poule C, le Pays de Galles peut devenir le troisième qualifié officiel pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2019 de rugby à XV au Japon. Vainqueurs de la Géorgie (43-14) puis de l'Australie (29-25) dans la poule D, le XV du Poireau validera son billet en cas de succès face aux Fidji. Il aura ensuite un dernier match facile sur le papier dimanche 13 octobre face à l'Uruguay.



Les Fidjiens ont savamment entretenu leur image d'équipe imprévisible depuis le début du Mondial. Ils ont bousculé l'Australie pendant une heure avant de s'incliner 39-21, avant de se faire surprendre par l'Uruguay (30-27) et de se reprendre en beauté face à la Géorgie (45-10).

"Je ne veux pas qu'ils nous gâchent la fête", a lancé le sélectionneur gallois Warren Gatland. "C'est une équipe en général très entreprenante dans les 20-30 premières minutes. Plus ils restent dans le match, plus ils pensent qu'ils peuvent obtenir un résultat". Mais sauf miracle (défaite des Gallois mercredi puis dimanche), les Fidjiens ne verront pas les quarts de finale. Mais ils se consolent sans doute avec la 3e place de la poule qualificative pour 2023.