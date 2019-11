publié le 17/11/2019 à 07:10

Une majorité de Françaises et de Français (59%) et des amatrices et des amateurs de tennis (58%) estiment que le changement de formule de la Coupe Davis cette année est "une bonne chose".

Pour les sondés, l'équipe de France de Sébastien Grosjean est largement favorite pour la victoire finale, loin devant l'Espagne. Des cinq joueurs sélectionnés pour cette édition ramassée sur une semaine, Gaël Monfils est le préféré du grand public comme des passionnés.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 362 amateurs de tennis, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Une nouvelle formule majoritairement approuvée

L’édition 2019 de la Coupe Davis marque un tournant pour la compétition par équipe la plus prestigieuse du tennis. Alors que les nations s’affrontaient jusque-là lors de duels organisés tout au long de l’année, la compétition se déroule désormais sur une semaine. Les 18 nations qualifiées débutent dans des poules de trois avant des quarts, des demies et une finale.

Les rencontres ne se jouent plus au meilleur des cinq matches et des cinq sets mais sur trois matches (deux simples et un double) en deux sets gagnants. C'est Madrid qui accueille la première édition de nouvelle version. La France a été placée dans le groupe A avec la Serbie de Novak Djokovic et le Japon de Kei Nishikori.

Cette révolution a créé beaucoup de remous dans le monde du tennis. D’un côté, les "conservateurs" jugeant scandaleux de modifier les règles d’une compétition centenaire, de l’autre, les "pragmatiques" estimant que la Coupe Davis avait perdu de son prestige et qu’il fallait la refonder pour attirer à nouveau les meilleurs joueurs de la planète.



Les Français penchent plutôt en faveur de la réforme : 59% d’entre eux estiment que c’est une bonne chose. Plus étonnant, le son de cloche est le même chez les amateurs de tennis : 58% d’entre eux accueillent favorablement le changement de format.

Coupe Davis : une nouvelle formule majoritairement approuvée Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Changement motivé par des intérêts financiers

Plus des trois-quarts des sondés (78%) estiment que ce changement est avant tout motivé par des intérêts financiers. Les amateurs de tennis le pensent encore davantage (83%). Le grand public considère aussi majoritairement (52%) qu’il est dommage de modifier le format de l’un des plus vieilles compétitions sportives. Cet argument touche même 63% des amateurs de tennis.



Mais face à une compétition difficile à suivre et parfois boudée par les stars de la petite balle jaune, les Français sont aussi d’accord pour dire que ce nouveau format va donner davantage envie aux meilleurs joueurs de participer (57% ; 60% chez les amateurs de tennis) et qu’il rendra la compétition plus intéressante et facile à suivre (55% ; 58% chez les amateurs de tennis).

Coupe Davis : un changement motivé par des intérêts financiers Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les Bleus largement favoris devant l'Espagne

Défaite en finale l’an passé par la Croatie à Villeneuve-d'Ascq (3-1) mais victorieuse il y a deux ans face à la Belgique (3-2) dans le même stade Pierre-Mauroy, l'équipe de France a pour objectif à Madrid de remporter sa 11e Coupe Davis.



Les Français comme les purs amateurs de tennis se montrent très optimistes pour les Bleus. Ils sont respectivement 43% et 40% à les désigner comme les favoris de la compétition. Selon eux, les principaux adversaires des joueurs du capitaine Sébastien Grosjean seront les Espagnols de Rafael Nadal (12% et 15%), les Serbes (7% et 12%) ou encore les Américains (9% et 8%), les Australiens (7% et 6%) voire les Croates (5% et 7%).

Coupe Davis 2019 : les Bleus largement favoris devant l'Espagne Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Monfils, le chouchou

Sébastien Grosjean, le successeur de Yannick Noah après le désistement d'Amélie Mauresmo, a annoncé il y a quelques jours la composition de l’équipe de France de Coupe Davis qui bataillera la semaine prochaine à Madrid.



Parmi ces joueurs, Gaël Monfils est le préféré des Français (38%) et des amateurs de tennis (38%). Le fantasque joueur parisien devance Jo-Wilfried Tsonga (29% et 25%). Benoit Paire complète ce podium (13% et 16%).



Plus difficile d’émerger dans l’opinion en revanche pour les joueurs de double, moins exposés. Nicolas Mahut (10% et 13%) et Pierre-Hugues Herbert (7% et 8%) pointent aux 4e et 5e places du classement.

Coupe Davis 2019 : Monfils, le chouchou Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama