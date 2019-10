publié le 09/10/2019 à 12:33

Présent en Asie depuis trois semaines pour disputer les tournois de Chengdu (Chine), Tokyo (Japon) et Shangai (Chine), Benoît Paire en a marre et ne s'est pas caché pour le clamer haut et fort, fidèle à son tempérament. "J'ai envie de rentrer chez moi ! Libérez-moi ! J'en peux plus d'être ici ! J'en peux plus !", a hurlé l'Avignonais de 30 ans sur le court, mardi 8 octobre.

Le 23e joueur mondial venait de perdre un énième point dans le 3e set de son 2e tour au Masters 1.000 de Shanghai face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, vainqueur 6-4, 1-6, 6-1. Benoît Paire s'était déjà incliné dès le 2e tour à Chengdu et lors de son entrée en lice à Tokyo.

"Fatigué", le Français a ensuite déclaré forfait pour le tournoi d'Anvers (14-20 octobre), afin de se "ressourcer et se soigner". "Next (ensuite, ndlr) Basel, Paris Bercy... hâte de jouer ces deux derniers tournois de la saison", a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Le tournoi de Bâle, la ville de Roger Federer, débute le 21 octobre, le Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine suivante.