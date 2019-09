Boris Becker: " Mon corps est usé jusqu'à la corde "

publié le 14/09/2019 à 13:15

Boris Becker a été le plus jeune des champions sans savoir que ce triomphe cachait une malédiction. La gloire, l'argent, une place dans l'histoire...Mais aussi la solitude, la détresse et la ruine. Aujourd'hui encore, Boris Becker est à la recherche du temps perdu de son enfance. Cet âge d'or où rien ne pouvait lui arriver...

Le jeune Boris Becker n'a rien d'un rebelle: ni fugueur, ni colérique, ni désobéissant... Il n'y a qu'à l'école où les avertissements pleuvent. Bagarreur et révolté, il rend coup pour coup quand on se moque de sa couleur de cheveux, poil de carotte. Boris ne conservera aucun ami d'enfance. Il ne gardera de l'école qu'une poignée de souvenirs amers...

Sur le court de tennis qu'il fréquente, c'est une toute autre histoire. Ici Boris Becker n'a aucun compte à régler... Le tennis l'a accaparé depuis sa plus petite enfance. A quatre ans, il avait sorti sans prévenir une raquette du coffre de la voiture familiale et commencé à frapper des balles contre un mur. Le terrain n'est qu'à un kilomètre à pied de la maison familiale..."S'il avait été à 10 kilomètres, je n'aurais jamais joué au tennis, j 'aurais fait du foot » raconte Becker.

Le jeune Boris Becker n'a que quatorze ans, et excite déjà la curiosité des agents professionnels. Ils ont détecté la poule aux œufs d'or et sonnent les uns après les autres à la porte des Becker. Autant le père est indécis et flatté par ces visites, autant la mère est inquiète. Elle a le sombre pressentiment que cette nouvelle vie est un piège pour Boris. Elle aimerait que son fils devienne architecte ou médecin mais ce vent de la réputation souffle trop fort... Le 1er juin 1984, les Becker signent à Monaco le premier contrat professionnel de leur fils, seize ans et demi. Une seule page qui va transformer Boris Becker en Boum Boum et BB...Brigitte Bardot ne sera plus la seule à porter les initiales les plus célèbres de la planète.