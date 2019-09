publié le 31/08/2019 à 08:02

C'est l'un des matches qui a marqué le début de la quinzaine de l'US Open, et pas forcément pour de bonnes raisons. Jeudi 29 août, le Français Benoît Paire, l'un des meilleurs tricolores cette saison, a été éliminé au 2e tour de ce tournoi du Grand Chelem par le Slovène Aljaz Bedene, 80e joueur mondial.

Benoît Paire avait pourtant mené 5-3 et 40/0 avec donc trois balles de match sur son service dans le 4e set... Mais il a alors laissé filer 11 points d'affilée (!) qui ont permis à Bedene d'égaliser à 5-5 et de mener 30-0. Puis une nouvelle série de 6 points ont permis au Slovène de remporter la manche 7-5. Et dans la 5e manche, Paire a pris le service de son adversaire pour mener 3-0, puis 4-1... Dans le tie break, Paire a encore commis 6 fautes directes.

Mais ce n'est pas cela qui a choqué. C'est le geste du Français, qui a refusé de serrer la main de son adversaire à la fin de la rencontre. L'Avignonnais s'est justifié en disant avoir été insulté par Bedene pendant le match : "À un moment donné, quand le mec me parle dans sa serviette juste au changement de côté quand je vais servir pour le set, je trouve ça irrespectueux, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans les règles du sport".

Des explications qui n'ont pas vraiment convaincu Marion Bartoli. L'ancienne championne de tennis, qui a remporté Wimbledon en 2013, n'a pas mâché ses mots sur le plateau d'Eurosport, où elle est désormais consultante. "On dirait un enfant de 8 ans qui a perdu son match dans un petit club du tournoi local et qui dit 'Et ben non alors, il a été méchant avec moi alors je ne vais pas lui serrer la main et puis je vais partir'", a-t-elle lancé, jugeant son attitude "inadmissible du début jusqu'à la fin, impardonnable, inqualifiable".

Pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet Benoît Paire à Marion Bartoli Partager la citation





Benoît Paire, connu pour son fort caractère, n'a pas tardé à réagir sur Twitter. "Dis moi

@bartoli_marion pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet... Tu avais serré la main de Virginie à Eastbourne en 2009?". La joueuse avait en effet refusé de serrer la main de sa compatriote Virginie Razzano en demi-finale du tournoi anglais.



Dis moi @bartoli_marion pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet ¿¿¿¿¿.. Tu avais serré la main de Virginie à Eastbourne en 2009? pic.twitter.com/KmqjONDGRK — paire benoit (@benoitpaire) August 30, 2019

Un échange qui s'est conclu par une dernière réponse de Marion Bartoli sur le réseau social : "Restera dans le fait que je n'ai jamais cassé une raquette non plus, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins dire que pour oublier une défaite je vais passer 15 jours à sortir en boîte de nuit (le Français a déclaré qu'on le verrait davantage en boîte de nuit que sur courts de tennis ces prochains jours, ndlr) !! Donc en terme de leçon je crois que tu peux franchement t'abstenir de m'en donner", affirmant qu'il ne connaissait pas "les raisons pour lesquelles (elle n'avait) pas serré la main de Virginie, la seule fois de toute (sa) carrière".